¿Cocodrilos en la prueba de remo de los JJOO?: "Se batirían récords de lo rápido que querrían salir"

El río Fitzroy, en Rockhampton (Australia) es uno de los espacios con mejor entorno natural que se podrán contemplar durante los Juegos Olímpicos de Brisbane en 2032. Se trata de un escenario idóneo para la práctica de actividades como el remo, salvo por un punto: es el hogar de más de 3.000 cocodrilos de agua salada.

A pesar de su aparente peligrosidad, el río ha sido escogido como sede para las pruebas de remo de los Juegos Olímpicos en 2032. No se trata de un sitio desconocido para los atletas locales, aunque a nivel internacional el escenario despierta muchas dudas en torno a su seguridad.

Ha sido este martes cuando el primer ministro David Crisafulli ha confirmado el papel de Rockhampton como sede de múltiples pruebas de los Juegos Olímpicos de Brisbane. En el mismo anuncio ha desvelado que, a falta de confirmación oficial, las pruebas de remo se disputará en su totalidad en el río Fitzroy, el escenario habitual de los remeros del Club Rockhampton que cuenta con más de 3.000 cocodrilos en sus aguas.

Alegría en Rockhampton... y preocupación en Australia

La preocupación es evidente, como se ha encargado de manifestar Sarah Cook, directora ejecutiva de Remo de Australia: "Existen preocupaciones legítimas", ha deslizado. "El problema para nosotros en este momento es que sabemos que ni la Federación Mundial de Remo ni el Comité Olímpico Internacional han sido consultados aún sobre esa sede", ha expresado.

En Rockhampton, donde cuentan desde hace tiempo con protocolos especiales para reportar avistamientos de cocodrilos, no terminan de entender la peligrosidad de la presencia de estos reptiles en las aguas de las pruebas. John Lever, propietario de la granja de cocodrilos que ha trabajado con los animales durante toda su vida, admite que no debería ser una preocupación: "Los cocodrilos son más activos por la noche y no habrá actividades nocturnas. Se alimentan activamente en la orilla y la remada se realizará en aguas profundas", admite.

"Es más probable que te atropelle un autobús de camino a la rampa del barco a que te lleve un cocodrilo". dijo. "En invierno, cuando la temperatura del agua baja mucho, los cocodrilos se vuelven letárgicos y no comen mucho porque no pueden digerir los alimentos", confiesa el propietario.

En este sentido, el primer ministro desveló más detalles sobre la localización de la prueba: "Hasta donde tengo entendido, el río Fritzroy era la octava de ocho opciones. Y si hubiera habido 15 opciones, sería la decimoquinta", desvela. "Es un gran río para darse una vuelta, pero no tengo tan claro que se pueda celebrar el remo allí... Aunque debo decir que se podrían batir récords mundiales allí, solo por lo rápido que querrían salir de allí".

Desde el medio ABC revelan que ni la Federación Internacional de Remo ni el COI han sido consultados sobre la sede. La polémica crece a pasos agigantados en Australia, aunque desde la organización intentan quitar hierro al asunto. El remo, cabe recordar, es una de las disciplinas con más peso en el país oceánico que cuenta con 45 medallas en la historia de los Juegos Olímpicos. El río Fitrzoy seguirá siendo escenario de la polémica mientras se termina de confirmar la seguridad del escenario de las pruebas de remo.