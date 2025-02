"Es una vergüenza, hay jugadores que exigen sin dar"

Thiago Motta, entrenador de la Juventus, calificó de "vergüenza" la eliminación en Coppa Italia ante el Empoli (1-1, 2-4 en penaltis) y aseguró que en la plantilla "hay futbolistas que exigen sin dar nada". Un gol de Thuram estuvo a punto de evitar el desastre gracias al 1-1 que forzó los penaltis, pero el Empoli, en descenso y en una pésima dinámica, logró pasar a semifinales en la tanda de penaltis.

El técnico de la Juve dejó claro tras el partido que "es una vergüenza" y que su equipo "ha tocado fondo". "Estoy avergonzado y pido disculpas a la afición, he visto una actitud totalmente equivocada, hay algunos que exigen sin dar, hemos tocado fondo. Podemos cometer errores en todo, pero no en nuestra actitud como esta vez. Es culpa mía no haber sabido transmitir las sensaciones adecuadas a mi equipo", comentó tras la tanda de penaltis, en la que fallaron Vlahovic y Kenan Yildiz.

Críticas merecidas

Motta espera que "las críticas" de su afición "sean muy fuertes" porque la Juve se lo merece. "La afición fue demasiado amable con nosotros después de lo que vimos en la primera parte. Espero una reacción inmediata de los jugadores. Repito, me siento avergonzado por lo que vi en el campo hoy, especialmente en la primera parte", añadió el técnico, más molesto si cabe por el hecho de que el Empoli jugase con suplentes.

"Hemos jugado contra un Empoli que también ha dado descanso a titulares... Hablar de mentalidad ahora significa hablar de merecer estar aquí todos los días y de no exigir cosas sin darlas. Hoy en el campo no hemos dado nada. Hemos jugado con el portero al menos 20 veces, sin asumir ninguna responsabilidad. Es inaceptable. Solo tenemos que pedir perdón a los aficionados, al club y a la historia de este club. Hemos tocado fondo, es indefendible", finalizó Thiago Motta.