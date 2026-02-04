El fútbol europeo se americaniza: Draft para reclutar a los mejores jóvenes del continente

El fútbol en Europa se americaniza. El 'show' de los Estados Unidos, poco a poco, va ganando terreno en el deporte rey. Más allá del Mundial de este próximo verano, los estadounidenses están captando talento europeo para sus universidades. El 10 y 11 de febrero se celebra en Valencia el Eture Showcase, el mayor draft de reclutamiento universitario de fútbol que se celebra en Europa.

Más de 70 entrenadores y directores deportivos de varias universidades de Estados Unidos analizarán en directo a los futbolistas seleccionados. También asistirán representantes de clubes de la Major League Soccer, la Primera División estadounidense.

El proyecto, lanzado en 2020, ofrece 15 becas deportistas a futbolistas afiliados para estudiar en universidades de Estados Unidos y, a su vez, jugar al fútbol. Este programa, liderado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y Eture Sports, tiene como objetivo conectar el fútbol español con el sistema universitario norteamericano, que permite a los jugadores continuar compitiendo al máximo nivel mientras cursan sus estudios en facultades de prestigio internacional.

Jugadores del draft han dado el salto al profesionalismo

En los últimos años, varios jugadores que han participado en el draft de Eture Showcase han logrado dar el salto al fútbol profesional, utilizando la universidad como plataforma de desarrollo. Ander Marticorena, gracias a este proyecto, milita actualmente en UCLA, la Universidad de California, donde ha brillado en su temporada de debut.

El joven navarro, que inició sus estudios en España, cursa Ingeniería Industrial en la facultad estadounidense. "No quería renunciar ni a los estudios ni al fútbol. En Estados Unidos puedes hacerlo todo a la vez, y eso te permite pensar no solo en el fútbol, sino también en tu futuro como persona", señaló Marticorena en una entrevista concedida a Eture Sports.

Por su parte, Hugo Bacharach, futbolista formado en el Castellón, arrancó su etapa universitaria en la Fairleigh Dickinson University, antes de formar parte de la Indiana University. Posteriormente, dio el salto al fútbol profesional con el Minnesota United, de la MLS. Actualmente, juega en el Rhode Island en la USL Championship, la segunda división de Estados Unidos.

No obstante, el caso más conocido en el fútbol español es el de Álvaro García Pascual. Tras su etapa en la Marshall University, regresó a España para jugar en el Sevilla Atlético. Con el club andaluz debutó en Primera División, y este año forma parte de la primera plantilla del Cádiz, en LaLiga Hypermotion, con el que suma tres goles y cinco asistencias en 23 encuentros.