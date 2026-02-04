'Fútbol draft' 2026, la nueva ola del fútbol español, a escena con el Barça de estilete

Los barcelonistas Lamine Yamal y Pau Cubarsí lideran la primera selección de 2026 hecha por el comité de 'Fútbol Draft' para elegir a los talentos jóvenes más destacados del balompié español. En este largo listado hay una presencia significativa de jugadores del FC Barcelona como Aller, Fort, Torrents, Cubarsí, Olmedo, Marqués, Bernal, Lamine y Virgili.

El Comité Técnico ha contado con la participación de Javier Lasagabaster (director general de Futbol Draft), Paco Gallardo (seleccionador nacional Sub-19), David Tenorio (seleccionador Sub-18) y David Cubillo (seleccionador Sub-14).

También han participado Sergio García (seleccionador Sub-17), David Gordo (seleccionador Sub-21), Manu Fernández (coordinador de las selecciones nacionales inferiores de la RFEF) y José María Movilla (director de relaciones institucionales de la Asociación de Futbolistas Españoles-AFE).

Antes de conocerse el nombre de los jugadores premiados en la gala final, se hará otro corte la próxima semana en el que se reducirá el número de jugadores por puesto que continuarán en el proceso de selección.

Relación de la primera selección:

- Porteros (/): Raúl Jiménez (Valencia), Manuel González (Betis), Simón García (Athletic), Javi Navarro (Real Madrid), Owen Bosh (Elche), Eder Aller (Barcelona) y Paulo Polo (Villarreal)

- Laterales derechos (7): Héctor Fort (Elche), Daniel Budesca (Villarreal), Jesús Fortea (Real Madrid), Aboubacar Sangare (Roma), J. Gibi (Girona), Valentín Pezzolesi (Las Palmas) y Óscar Masque (Betis)

- Leterales izquierdos (7): Daniel Muñoz (Atlético de Madrdi), Víctor Valdepeñas, Diego Aguado (Real Madrid), Jofre Torrents (Barcelona), David Cordón (Getafe), Albert Navarro (Atalanta) y Jorge Salinas (Racing Santander)

- Centrales derechos (7): Pau Cubarsí, Alexis Olmedo (Barcelona), Jon Martín (Real Sociedad), Bruno Martínez (Juventus), Wellity Lucky (Liverpool), Joan Martínez (Real Madrid) y Ale Gomes (Zaragoza).

- Centrales izquierdos (7): Javier Gil (Juventus), Lucas Taibo (Sporting Portugal), Jaime Vázquez (Celta), Iker Calderón (Real Sociedad), Andrés Cuenca (Sporting Gijón), Anxo Rodríguez (Celta) y Mario Rivas (Real Madrid).

- Medio centros derechos: Jano Monserrate (Atlético de Madrid), Alex Granados (NXT), Thiago Pitarch (Real Madrid), Selton Sued (Athletic), Dilan Zárate (Inter Milán), Andrés Antañón (Celta) y Carlos Macía (Villarreal)

- Medio centros izquierdos (7): Marc Bernal, Tommy Marqués (Barcelona), Pau Prim (Al-Shamal), Izan Merino (Málaga), Hugo Burcio (Celta), Jorge Cestero (Real Madrid) y José Ángel Gaitán (Real Sociedad)

- Banda derecha (7): Lamine Yamal (Barcelona), Pablo García (Betis), Antonio José Cordero (Cádiz), Dani Díaz (Real Sociedad), Dani Yáñez (Real Madrid), Igor Oyono (Athletic) y José Ángel Gaitán (Villarreal)

- Banda izquierda (7): Jan Virgili (Mallorca), Ángel Arcos (Celta), Elijah Gift (Athletic), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund), Paco Cortés (Levante), Álex Marchal (Real Sociedad) y José Antonio Morante (Betis).

- Media punta (7): Óscar Marcos (Celta), Quim Junyent, Juan Hernández, Toni Fernández, Dro Fernández (PSG), Iván Corralejo (Betis) y Pablo Menéndez (Oviedo)

- Delanteros centro (7): Marc Guiu (Chelsea), Francisco Esteban (Lecce), Omar Janneh (Lausana), Hugo López (Villarreal), Manex Lozano (Racing Santander), Sergio Esteban y Miguel Llorente (Atlético de Madrid).