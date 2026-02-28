El fútbol puede cambiar hoy: estas son las normas que podría aprobar la IFAB

El fútbol que conocemos hoy en día podría sufrir cambios de cara a la próxima temporada. Este sábado 28 de febrero, la IFAB celebra su Asamblea General Anual (AGM) en Hensol, Gales, para definir cambios en las Reglas del Juego del deporte rey en el mundo para la campaña 2026/27.

En esta reunión, y tal y como confirmó el principal organismo regulador de las reglas del fútbol en el mundo, se discutirán medidas para reducir la interrupción del ritmo del partido y la pérdida de tiempo, así como propuestas para que haya más acciones en las que pueda intervenir el VAR, como corregir acciones de segundas tarjetas amarillas o saques de esquina erróneos que hayan acabado en gol.

En cuanto a las propuestas para abordar la mayor fluidez del juego y aumentar el tiempo de juego efectivo, las medidas que se pondrán sobre la mesa es una cuenta regresiva para lanzar los saques de portería y los saques de banda, como se hace desde esta temporada con la regla de los ocho segundos con el balón en las manos de los porteros. De pasar de esos segundos de margen para sacar, el balón sería para el equipo contrario.

Además, se propondrá incluir la norma de impedir que los jugadores que pidan atención médica puedan regresar al terreno de juego por un tiempo determinado tras la reanudación del partido y que los cambios de futbolistas tengan un tiempo máximo de 10 segundos para ser realizados. De no ser así, el equipo jugaría con inferioridad numérica hasta un minuto.

La Asamblea, presidida por Mike Jones, presidente de la Asociación de Fútbol de Gales, también abordará otras áreas clave, incluidas "actualizaciones sobre el comportamiento de los participantes sobre el campo, algunos avances tecnológicos y asuntos administrativos y comerciales", según la FIFA.

LAS PRUEBAS EN LA MLS

En este sentido, el máximo organismo del fútbol mundial ha estado probando dos de estas normas, como la Regla de Tratamiento Fuera del Campo, para proteger la salud del jugador y evitar interrupciones del juego que tengan como único fin perturbar el ritmo del juego, y la Regla de Sustituciones Cronometradas en la Major League Soccer, incluyendo un máximo de 10 segundos para que el jugador sustituido salga del campo y el sustituto pueda entrar.

Desde la temporada 2022-23, la liga de Norteamérica ha servido de banco de pruebas con la MLS NEXT Pro, la liga de desarrollo de la MLS y fueron adoptadas por la MLS en 2024.

"Los partidos de la MLS y MLS NEXT Pro han experimentado una disminución significativa en los retrasos evitables en los partidos en las dos últimas temporadas desde la implementación de las reglas", dice la MLS en un comunicado valorando el impacto positivo competitivo medible de la aplicación de estas reglas.

En este sentido, la liga afirma que, según sus estudios, el tiempo relacionados con lesiones disminuyeron un 72%, pasando de una media de 5-6 parones por partido a una media de 1.50 parones por encuentro.

Además, en 2025, el 99% de las sustituciones ocurrieron en 10 segundos o menos y en 510 partidos analizados, hubo 4,346 sustituciones (una media de 8.8 por partido). Con la implementación de la Regla de Sustitución Cronometrada, solo hubo 12 infracciones.