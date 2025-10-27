Por un fútbol base sin discriminación y presión: "Todas las jornadas pasa algo, aquí se tiene que jugar a jugar"

Solo hace falta acudir a un campo un fin de semana para ver cuáles son las dinámicas del fútbol base. No son nuevas, ni mucho menos, pero se han arraigado prácticas contrarias al juego y experimentación que debería ser parte del deporte en las edades más tempranas. Sin embargo, los niños y niñas son objeto de presión y lo que debería ser una vía de escape, se convierte en una fuente de tensión.

Acciones de odio normalizadas

Es una de las conclusiones que arroja un estudio realizado por LaLiga y Puma para analizar la situación del deporte en edad de formación. De acuerdo al mismo, realizado con una muestra de campo de 1.281 adultos con hijos, casi el 75% de los padres que tienen al menos un hijo jugando al fútbol destacan el papel de este deporte en la transmisión de valores positivos, pero, al mismo tiempo, más del 45% reconoce que las situaciones de odio en este contexto son frecuentes.

Para responder a esta problemática, creando un ambiente de respeto y libre de odio, Puma y LaLiga VS, han impulsado el proyecto ‘Aquí se juega a jugar’, que tendrá como referente a Dragones de Lavapiés, un club madrileño que tiene en su ADN el combate a la discriminación. Se sumarán otros seis equipos, en principio, dentro de una nómina que promete ampliarse: Amistad Alcorcón (Madrid), La Plata (Madrid), Bufalá CF (Barcelona), Valdefierro (Zaragoza), San Vicente (Vizcaya) y Thader Alicante (Alicante).

"La primera vez que fui a un partido me di cuenta de que se habían normalizado acciones como que un jugador cogiese unas llaves a modo de puño americano. No puede ser que haya insultos racistas como los que sufría nuestro entrenador, senegalés. Nuestro compromiso siempre ha sido denunciar el odio. Porque, ¿cómo vamos a exponer a los niños a esto?", rememora para SPORT Dolores Galindo, presidenta del Dragones de Lavapiés, un equipo fundado en en 2014 como una iniciativa vecinal impulsada por padres y madres de un barrio multicultural. Más de una década después ha superado cualquier frontera.

Instante de la presentación de la campaña "Aquí se juega a jugar", con la presencia de los exjugadores Miguel Ángel Moyá y Fernando Morientes. / LALIGA

Todo empieza con el fútbol base

El Dragones de Lavapiés, embajador de la campaña de LaLiga y Puma, tiene más de 600 deportistas y 26 equipos de fútbol, integrados por personas en riesgo de exclusión. Un total de 60 nacionalidades diferentes visten la camiseta de un equipo que ha conseguido hacer del fútbol una potente herramienta contra la discriminación, cuyos efectos se agudizan en el delicado territorio del deporte base. "Desarrollamos un equipo 'queer' para crear un entorno seguro y otro de refugiados que nos han dado mucha lucha y satisfacción", añade la cabeza visible de los Dragones, quien quiere construir en positivo.

"Desde LaLiga creemos que el acceso al fútbol no puede depender del contexto socioeconómico o del lugar de origen. Por eso trabajamos junto a instituciones públicas, clubes y marcas comprometidas para eliminar barreras y generar oportunidades reales para todos los niños y niñas, independientemente de su entorno y del contexto o el país en el que hayan nacido", reivindica en declaraciones a este diario Ángel Fernández, responsable de Estrategia de Patrocinios de LaLiga, que en 2022 asumió la Dirección de Marca Global.

Para la competición española, "el objetivo principal del fútbol formativo debe ser siempre formar a personas antes que futbolistas. Un entorno educativo, igualitario y libre de presión es esencial para que los más jóvenes puedan desarrollar no solo sus capacidades físicas y técnicas, sino también valores que les acompañen toda la vida". De ahí el 'claim' de la campaña de LaLiga VS y Puma, "Aquí se juega a jugar", con el que promover un modelo de fútbol base "centrado en el bienestar emocional del niño, que pone freno a la competitividad tóxica y fomenta la inclusión como motor de transformación social".

"No hay un día que no nos ocurra algo, por eso nosotros quisimos estar en una campaña que construye en positivo. Nosotros siempre queremos dar buenas noticias. Y lo conseguimos, pese a todo, también con buenos resultados en nuestras ligas, donde el nivel es alto. No seleccionamos a los niños, porque el principio es 'Aquí se juega a jugar'. Cuando empezamos, me horrorizaba ver, por ejemplo, a padres con una lata de cerveza dentro de la portería de sus hijos. Por suerte, esto ha ido desapareciendo", reflexiona Dolores Galindo, presidenta del Dragones de Lavapiés.

Imagen de la campaña tomada en el barrio de Lavapiés, donde tiene su sede los Dragones. / LALIGA

LaLiga, Puma y Dragones de Lavapiés

"Queremos que el fútbol base no solo sea una plataforma para desarrollar habilidades deportivas, sino también un entorno seguro y saludable donde los niños y niñas puedan jugar por disfrutar, sin presiones, y con valores como el respeto, la inclusión o el compañerismo muy presentes", añade el directivo de LaLiga, para el que lo más valioso de esta alizan con Puma es "que compartimos una visión: el fútbol como herramienta de impacto social. No se trata solo de una colaboración técnica o de marca, sino de una alianza estratégica con propósito".

Para Ángel Fernández, "con el apoyo de Dragones de Lavapiés como embajador del proyecto, estamos llevando a cabo acciones que buscan impactar en la sociedad. Desde la concienciación de familias y entrenadores hasta la activación de clínics y formaciones para los niños y niñas. Este tipo de alianzas son el reflejo de cómo entendemos el patrocinio en LaLiga: como una plataforma de colaboración real que une a marcas e instituciones para generar un impacto tangible y duradero en la sociedad".

Como parte del proyecto, los equipos tendrán acceso a una equipación exclusiva de Puma y LaLiga VS, adscripción a la plataforma Futura Afición de Fundación LaLiga, clínics o sesiones con expertos en preparación física, táctica y valores deportivos, acceso a formaciones para niños y padres con profesionales de LaLiga y Puma sobre inclusión, respeto y desarrollo deportivo; y acceso a jugadores profesionales y embajadores de Puma y LaLiga para encuentros, entrenamientos o charlas con ellos.