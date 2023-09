¿Cómo funciona la votación en los The Best? Formato y quién vota en los premios

El premio reconoce a los mejores jugadores y jugadoras del año. Messi y Aitana Bonmatí, entre los favoritos Votan capitanes y capitanas de 211 selecciones, entrenadores y entrenadoras, periodistas y aficionados

Ya se conocen los nominados y nominadas a los Premios 'The Best' 2023. El premio The Best se otorga, por categorías, a los mejores jugadores y jugadoras del año natural del periodo contemplado entre el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023 en el caso del galardón masculino, y del 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023 en el caso del femenino.

Formato de la votación

El formato de elección de los ganadores sigue una votación de dos rondas en la que se escogen a los ganadores a través de una elección equitativa.

En primer lugar, un grupo de expertos de la FIFA y grupos de interés externos del mundo del fútbol realizan una primera selección de candidatos en la que cada miembro escoge a sus tres jugadores/as, entrenadores/as y porteros/as favoritos para el 'The Best'.

De esta selección se hacen dos listas de once candidatos cada una a mejor jugador/a, otras de cinco miembros a mejor entrenador/a y, finalmente, dos listas de cinco candidatos a mejor guardameta tanto masculino como femenino.

De ahí se pasa a la segunda fase de la votación, en la que cuatro actores relevantes del mundo del fútbol pasan a ser el jurado de los premios. Cada grupo tiene la misma relevancia en la votación (un 25%) y se dividen entre estos criterios:

-Capitanes y capitanas de las 211 selecciones de fútbol.

-Entrenadores y entrenadoras de las 211 selecciones de fútbol.

-Un periodista de cada selección miembro de la FIFA.

-Aficionados a través de una votación en línea en la página web de la FIFA.

De esta manera, los cuatro grupos escogen de manera equitativa a los ganadores y ganadoras de la edición de los premios.

La lista completa de nominados en 2023

Mejor jugador:

Julián Álvarez (Argentina); Marcelo Brozović (Croacia); Kevin De Bruyne (Bélgica); Ilkay Gündogan (Alemania); Erling Haaland (Noruega); Rodri Hernández Cascante (España); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inglaterra); Bernardo Silva (Portugal).

Mejor jugadora:

Aitana Bonmatí (España); Jenni Hermoso (España); Mapi León (España); Salma Paralluelo (España); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inglaterra); Alex Greenwood (Inglaterra); Lauren James (Inglaterra); Keira Walsh (Inglaterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Kerr (Australia); Mary Fowler (Australia); Lindsey Horan (EE. UU.); Amanda Ilestedt (Suecia); Sam Hinata Miyazawa (Japón).

Mejor entrenador de fútbol masculino:

Pep Guardiola (España); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi Hernández (España).

Mejor entrenador de fútbol femenino:

Peter Gerhardsson (Suecia); Jonatan Giráldez (España); Tony Gustavsson (Suecia); Emma Hayes (Inglaterra); Sarina Wiegman (Países Bajos).

Mejor portero:

Yassine Bounou (Marruecos); Thibaut Courtois (Bélgica); Ederson (Brasil); André Onana (Camerún); Marc-André ter Stegen (Alemania).

Mejor portera:

Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Alemania); Catalina Coll (España); Mary Earps (Inglaterra); Christiane Endler (Chile); Zećira Mušović (Suecia); Sandra Paños (España).

Nominadas al Premio a la Afición de la FIFA:

Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina); Fran Hurndall (Inglaterra); Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia).