Las fuertes lluvias no causan daños importantes en la Ciudad Deportiva ni en el Ibercaja Estadio

Las fuertes lluvias que azotaron este domingo la capital aragonesa no han provocado daños serios en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, ubicada en la Carretera de Valencia a la altura de Cuarte. La tromba de agua castigó especialmente esa zona, si bien el recinto donde suele entrenar el Real Zaragoza no ha sufrido importantes desperfectos más allá de alguna gotera.

Tampoco ha habido repercusión relevante en el Ibercaja Estadio, el recinto modular donde el conjunto aragonés disputa sus partidos. La tormenra no causó problemas mayores en la instalaciones en la que se ha llevado a cabo el proceso de transición del césped de verano al de invierno. De ‘Bermuda’ a ‘Rye Grass’, Esta regeneración tiene como objetivo la adaptación del césped a las características climáticas de una ciudad como Zaragoza.

De este modo, no hay que lamentar daños relevantes en las dos instalaciones utilizadas por el Zaragoza. La evaluación se ha llevado a cabo esta misma mañana, apenas unas horas después de que el Real Zaragoza de División de Honor juvenil se viera obligado a esperar cerca de cuatro horas antes de poder abandonar, el domingo por la noche, la Ciudad Deportiva. La expedición, en torno a 30 personas, acababa de llegar a la capital aragonesa desde tierras catalanas, donde había derrotado (1-2) al Sant Cugat. Pero la tromba de agua cruzó el autocar en la rotonda de acceso al recinto y jugadores, sus familares y cuerpo técnico quedaron atrapados dentro del recinto ya que la única salida estba anegada.

Pasadas las 22.00 horas y tras cerca de cuatro recluidos en tres vestuarios, los afectados pudieron salir y regresar a casa en sus vehículos.

Vía: El Periódico de Aragón