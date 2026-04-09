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EUROPA LEAGUE
Friburgo - Celta de Vigo, en directo: Europa League hoy, en vivo
Friburgo y Celta de Vigo disputan la ida de la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League en el Park Stadion
Sigue el minuto a minuto en SPORT.
El preparador porriñés cuenta con varias bajas importantes en defensa y en los carriles, como las de Starfelt, Hugo Álvarez y Javi Rueda - éste último por sanción -. El equipo llega en un buen estado de forma, con un Jutglà especialmente enrachado.
Y así sale el Friburgo
Este es el once de Julian Schuster: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic
XI del Celta
Así sale Claudio Giráldez: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso; Carreira, Sotelo, Ilaix, Mingueza; Jutglà, Williot, Borja Iglesias.
¡Buenas tardes! Bienvenid@s a la retransmisión del Friburgo-Celta de Vigo, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League. ¡Arrancamos!
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