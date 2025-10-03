Las frases de Pablo Hernández en la previa del Castellón-Sporting

Pablo Hernández, entrenador del CD Castellón, ha comparecido este viernes en la sala de prensa del SkyFi Castalia. El técnico castellonense, que ha ganado los dos partidos que hasta la fecha ha dirigido, ha hablado sobre el duelo del domingo contra el Sporting, las bajas en defensa y su posible continuidad en el banquillo albinegro.

Las frases de Pablo

"Es especial tener la oportunidad de dirigir al primer equipo en Castalia. Venimos de una dinámica positiva fuera de casa, con dos victorias, y sabemos el déficit que tenemos del inicio de Liga en casa. Queremos que sea la primera".

"Estamos de subidón, pero hay que tener los pies en el suelo y saber que se pueden mejorar cosas".

Sobre el Sporting

"Van a venir con más rabia, (después de pasar del 3-0 al 3-4 contra el Albacete), con ganas de poner fin a la una dinámica negativa. Va a ser un partido muy complicado. Nosotros, por la línea de los últimos partidos, por cómo los veo entrenar... estoy seguro de que podemos hacer un buen partido y sacar buen resultado".

"Es un equipo muy serio. Tiene mucha velocidad y gente de calidad arriba. Transita muy bien y hay que tener cuidado con ello. Tendremos que controlarlo. También cuenta con dos laterales muy ofensivos que se incorporan muchísimo y contundencia en la defensa del área. Hemos trabajado para poder hacerles daño. Obviamente luego entran muchos factores, no sabemos si por las recientes derrotas pueden cambiar algo, pero son muy fieles a su estilo de juego".

Objetivos y en qué puede mejorar el Castellón

"Vamos a plantear el partido, teniendo en cuenta lo que hemos visto al Sporting, por donde podemos hacer daño. También queremos dar buena imagen, buenas sensaciones, dar un pasito más. No podemos perder lo que hemos hecho bien, pero sí en algunas fases de juego ser más precisos en campo contrario, en las transiciones en el último tercio, lo que nos permitiría acabar más jugadas. Es un buen test el domingo dar ese pasito más. Intentar ser protagonistas sabiendo que el rival también juega sus cartas".

Gestionar en tiempo de victorias y una posible euforia

"Venimos de una racha positiva, con dos victorias seguidas y el rival viene de cuatro derrotas. Pero si ves sus partidos, sobre todo el último... Son resultados muy cerrados, no va a poner las cosas fáciles. Estamos de subidón, pero hay que tener los pies en el suelo y saber que se pueden mejorar cosas".

La afición

"Siempre ha estado apoyando al equipo, que lo siga haciendo. Está seguro con ganas de volver a Castalia tras dos semanas fuera y nosotros estamos igual. Seguro que habrá una comunión con el equipo que nos va a ayudar. Como jugador lo viví y es un extra".

¿Cambios por jugar en casa?

"No será muy diferente a lo que venimos haciendo. Nuestra mentalidad es siempre ir a ganar los partidos. Valen lo mismo los puntos en casa que fuera. Queremos hacernos fuertes en casa porque fuera, pese a las dos últimas victorias, no es nada fácil sacar resultados. En casa llevamos un déficit porque no lo logramos en los primeros partidos y el domingo es una buena oportunidad".

Bajas de Brignani, Sienra y Óscar Gil

"Es verdad que se nos ha juntado alguna lesión en el centro de la defensa pero las cosas vienen como vienen. En Leganés salió Salva e hizo partido muy serio, estuvo muy bien. Si (el domingo) lo hace él, plena confianza y si lo hace otro, igual. Tenemos una plantilla muy amplia que nos permite varias opciones".

Dirigir en el SkyFi Castalia y su futuro

"No me lo llevo a lo personal, para mí lo importante es un buen partido y un buen resultado. Es especial para mí, pero lo más importante es que la afición se vaya contenta a casa".

"Lo he repetido cada semana. No sé el tiempo que estaré aquí, no depende solo de mí. Mientras esté voy a estar centrado en trabajar para ayudar a los chicos, sacar el máximo rendimiento... En mi cabeza solo está el Sporting. Cuando acabe, si tengo que seguir, el Eibar. (Seguir o no) no está en mis manos, solo puedo devolver la confianza que me ha dado el club con trabajo y resultados".

Vía: El Periódico de Mediterráneo