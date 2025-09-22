BALÓN DE ORO 2025
La frase emotiva de la hija de Luis Enrique tras ganar el premio Sócrates: "Creemos que Xana esta con nosotros y que está muy orgullosa"
La ceremonia del Balón de Oro otorgó el premio Sócrates a la Fundación Xana, por su actuación social
Esta noche, en el Théâtre du Châtelet de París, la Fundación Xana ha recibido el premio Sócrates, durante la gala del Balón de Oro. El galardón que reciben los futbolistas y entrenadores con el trofeo Sócrates premia el compromiso con la sociedad y la construcción de un mundo más justo e inclusivo.
"Celebramos la visibilidad que esto nos otorga y el reconocimiento a nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Es muy especial para mí. Sabemos que Xana está con nosotros espiritualmente. Creamos esta Fundación en su nombre para honrarla y estoy segura que está muy orgullosa de nosotros", agradecía Sira Martínez, la hija del técnico del PSG.
La Fundación Xana se dedica a brindar apoyo integral a niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves y a sus familias, ofreciendo asistencia en los ámbitos físico, emocional y social. Su misión es aliviar el duro proceso que enfrentan estos pequeños y sus familias, actuando como un puntal de soporte emocional, económico y organizativo, y desarrollando programas y proyectos para mejorar su bienestar.
Un premio que va más allá del deporte
El trofeo Sócrates no solo reconoce los logros deportivos, sino también el impacto positivo que los protagonistas del fútbol pueden generar fuera del campo. A través de sus acciones, los futbolistas y entrenadores premiados inspiran a la sociedad a comprometerse con causas solidarias y a promover valores como la empatía, la solidaridad y la igualdad. Para Sira y su familia, recibir este reconocimiento es un homenaje a la memoria de Xana, cuya influencia y ejemplo permanecerán para siempre.
Este vínculo emocional refuerza la idea de que la solidaridad y el compromiso social trascienden generaciones, conectando la labor de hoy con los recuerdos y valores que forman parte de cada familia.
Además, el impacto de la Fundación Xana se extiende más allá de la asistencia directa a los niños y adolescentes enfermos. Mediante campañas de concienciación, programas educativos y actividades comunitarias, la fundación fomenta una cultura de inclusión y apoyo mutuo. Al visibilizar las necesidades de estos pequeños y sus familias, se promueve una sociedad más empática, capaz de reconocer y responder a los desafíos que enfrentan quienes más lo necesitan.
