Francho fue suplente por primera vez con Gabi

La suplencia, el pasado sábado ante el Valladolid, de Francho Serrano llamó la atención por sorprendente. No entraba en las previsiones que el canterano, primer capitán del Real Zaragoza, se quedara en el banquillo después de haber formado parte del once inicial en las tres primeras jornadas, en las que había formado pareja en la sala de máquinas con otro canterano: Guti.

Sin embargo, Gabi prescindió de Francho por primera vez desde que el técnico madrileño llegó al Zaragoza. Siempre que había estado disponible, el centrocampista zaragozano había formado en la foto. El sábado se quedó fuera por primera vez con Gabi para ocupar un banquillo que no visitaba desde hacía siete meses. En concreto, desde el 2 de febrero, cuando, aún con Miguel Ángel Ramírez al mando, fue suplente en el duelo disputado ante el Cádiz en La Romareda (0-0).

Aquella tarde, Francho entró al campo a falta de algo menos de media hora para la conclusión y, desde entonces, siempre fue titular y jugando los 90 minutos. Solo se perdió, por lesión, el encuentro de la jornada 36 en el Ciutat de Valencia ante el Levante (5-2).