Francho Serrano: "Hemos merecido sacar algo más positivo"

El capitán del Real Zaragoza, Francho Serrano, fue el encargado de hablar después de la derrota frente a la Real Sociedad B y se le vio con un rostro serio tras el encuentro y reconoció que el equipo blanquillo mereció más. "Hemos hecho méritos para haber sacado algo positivo, aunque fuese un empate, pero no ha podido ser. Nos ha costado mucho materializar las ocasiones que hemos tenido y creo que nos hemos repuesto al gol encajado", afirmó el mediocentro.

Pese a que "el calor nos ha afectado", Francho no se ampara en las condiciones para justificar la derrota. "No hay excusas porque somos el Real Zaragoza y vamos ligados a una camiseta y un escudo", comentó. El canterano aclaró que "tenemos que ir poco a poco para ir jugando mejor" y quiso agradecer a la afición su esfuerzo durante el partido y su apoyo incondicional.