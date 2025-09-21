Francho: "No es que sea culpa del míster, es de todos"

Ya se hizo habitual la temporada pasada y ahora es ya casi norma, al ser el primer capitán desde este verano, que cuando llegan mal dadas sea Francho Serrano el que hable después de los partidos. El centrocampista, que ni siquiera fue titular y jugó tras el descanso, empezó pidiendo "disculpas" a la afición y dando "las gracias a los que habían venido que siempre están al pie del cañón", a los en torno a 100 seguidores zaragocistas en el Murube. Y después trató de mandar un mensaje de unidad. "No es que sea culpa del míster, es de todos. Se había trabajado el partido, pero no se ha visto reflejado, no salieron las cosas y no fue el día. No hay que buscar culpables sino soluciones", aseveró Francho en los micrófonos de Aragón Radio.

El centrocampista, de nuevo lateral derecho al saltar al campo en la segunda parte, admitió que el inicio de temporada, con tres puntos de 18, está siendo "difícil y duro, pero lo único positivo y, perdón por decirlo, es que queda mucho aún y además este es un grupo humano muy bueno, unido. Entre todos lo sacaremos adelante, no queda otra que ir todos a una y estar unidos", dijo.

Sobre el choque en Ceuta, el capitán reconoció que la evidencia: "Fue un partido malo, en la primera parte no generamos nada y en la segunda, cuando mejor estábamos, cuando había más fluidez, llegó el batacazo del gol y no fuimos capaces de hacer nada después y acercarnos a la portería contraria".

Francho acabó su comparecencia haciendo una reflexión como primer capitán, asegurando que "tenemos que dejarnos la vida, es la única línea a seguir. Trato de transmitir como capitán el sentir del equipo y hay que mejorar muchas cosas y pedir a la gente que siga con nosotros porque el Zaragoza sin su gente no es nada".

Vía: El Periódico de Aragón