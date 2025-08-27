Francho apunta a a ser el lateral derecho del Real Zaragoza en Castellón

Francho apunta al lateral derecho en Castellón. No es un puesto desconocido para él y ya Gabi lo utilizó muchó en el final de la pasada campaña en esa posición, pero en esta ocasión lo será porque casi no le queda otro remedio al técnico madrileño que confiar en el lateral para el carril diestro ante la plaga de infortunios.

El canterano sustituirá a Juan Sebastián, que ha sido titular en las dos primeras jornadas. El lateral lo volverá a ser, pero esta vez en el lado izquierdo ya que la lesión de Tasende y la expulsión de Pomares ante el Andorra deja a Gabi sin ningún lateral zurdo específico. Por ello, todo parece indicar que el entrenador del Real Zaragoza confiará en Francho en el carril derecho en una defensa que, además de por los canteranos en los laterales, estará compuesta por la pareja formada por Radovanovic e Insua. Este último debutará con la camiseta blanquilla.

Por lo demás, la mayor novedad en la sesión matinal de este miércoles ha sido la presencia de Calero, que ha estado apartado del grupo a la espera de que se confirme su traspaso a la Cultura Leonesa. No estarán en el Skyfi Castalia los lesionados Tachi, al que le quedan dos semanas al menos tras la lesión en el cuádriceps que sufrió en Tarragona el 6 de agosto, Keidi Bare, que sigue al margen por un esguince en la rodilla derecha que tuvo ante el Tarazona el 2 de agosto y del que se dijo en un primer momento que era solo un golpe, mientras que Kosa fue operado el día 1 del menisco externo y aún le falta unos dos meses para volver. En la nutrida enfermería también está desde el sábado Tasende, con un edema óseo en la meseta tibial derecha

En el entrenamiento también han estado los jugadores que pueden salir de forma inminente, Bakis, que lo haría rescindido, Marcos Cuenca, en principio cedido. Mientras, del filial han estado presentes los metas Obón y Calavia y los jugadores de campo Jaime Sánchez, Saidu, Barrachina y Pinilla.