Francesca Bodie hace historia y se convierte en la primera mujer presidenta del Venezia

El Venezia ha iniciado una nueva era en su historia con el nombramiento de Francesca Bodie como nueva presidenta del club. La dirigente italo-estadounidense se convierte así en la primera mujer que ocupa el cargo en la historia de la entidad veneciana, marcando un paso significativo dentro del fútbol italiano.

La decisión llega en un momento clave para el club, recién ascendido nuevamente a la Serie A y decidido a consolidarse en la élite con un proyecto ambicioso que va más allá de lo deportivo. El Venezia busca reforzar su estructura institucional y financiera con una visión internacional inspirada en modelos de gestión modernos.

Una dirigente con experiencia internacional

Nacida en Como y formada profesionalmente en Estados Unidos, Bodie cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de proyectos vinculados al deporte, el entretenimiento y las infraestructuras. Su experiencia más destacada llegó como Chief Operating Officer de Oak View Group, una de las compañías líderes en la construcción y gestión de arenas y recintos deportivos.

Su nombramiento responde a la intención del Venezia de apostar por perfiles con experiencia global y capacidad para construir un club sostenible a largo plazo. Bodie sustituye en el cargo a Duncan Niederauer y tendrá la responsabilidad de liderar una nueva etapa institucional para la entidad.

En sus primeras declaraciones como presidenta, aseguró que su objetivo será "honrar la gran historia y la identidad única del Venezia" mientras trabaja para convertir al club en "uno de los equipos de referencia del fútbol italiano".

El regreso de una mujer al mando en la Serie A

La llegada de Francesca Bodie devuelve protagonismo femenino a las altas esferas del fútbol italiano. La Serie A vuelve a tener una presidenta más de diez años después, algo poco frecuente en la historia del campeonato.

Antes de ella, figuras como Rossella Sensi, Flora Viola y Francesca Menarini ocuparon puestos de máxima responsabilidad en clubes italianos.

Rossella Sensi dirigió a la Roma entre 2008 y 2011 y conquistó la Coppa Italia de 2009 en una etapa marcada por dificultades económicas. Flora Viola fue la primera mujer en presidir un club de Serie A cuando asumió el control de la Roma en 1991 tras la muerte de Dino Viola. Por su parte, Francesca Menarini lideró el Bologna entre 2008 y 2010.

Ahora, Bodie recoge ese testigo y se convierte en la única presidenta actual de la máxima categoría italiana.

Un Venezia con ambición de futuro

El club veneciano pretende aprovechar su regreso a la Serie A para construir un proyecto estable y competitivo. La nueva dirección quiere impulsar un modelo capaz de crecer tanto a nivel deportivo como empresarial, reforzando la identidad internacional de la entidad.

La elección de Francesca Bodie simboliza precisamente esa voluntad de cambio. El Venezia apuesta por una figura con experiencia en la gestión deportiva global y con capacidad para conectar el fútbol con nuevas áreas de negocio y desarrollo institucional.

Con su llegada, el club abre una etapa inédita en su historia y lanza un mensaje claro sobre el rumbo que quiere seguir en el fútbol italiano.