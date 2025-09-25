Fran Justo: "Que el Zaragoza no haya ganado nos hace estar con las orejas más tiesas"

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, nuevo inquilino del banquillo jabato en este curso, alabó la capacidad del Real Zaragoza y se mostró en alerta con la visita blanquilla a Mendizorroza, donde su equipo espera sumar la primera victoria en el exilio (suma dos derrotas en ese feudo, lejos de Anduva, que está en obras) ante un enemigo que no conoce el triunfo en lo que va de Liga. "Que no hayan ganado y sean penúltimos nos hace estar con las orejas más tiesas. Llevamos unas jornadas donde los que están últimos o penúltimos son capaces de todo. No me cabe ninguna duda de que el Real Zaragoza tiene una gran plantilla, jugadores que hace poco estábamos viendo todos competir en Primera y que mañana tiene argumentos para plantearnos un partido complicado. Nos obligarán a hacer el mejor partido de lo que llevamos de temporada para poder llevarnos la victoria”, señaló Justo.

"Esto es Segunda División. Realmente para valorar cómo están los equipos hay que llegar al primer tercio de competición. Ahora nos estamos posicionando. También influyen los calendarios, los sorteos, partidos en casa, partidos fuera. Esto está comenzando", añadió el entrenador gallego, que se centró en una larga descripción de las cualidades zaragocistas. "En Ceuta tuvieron una baja importante que es Raúl Guti, un futbolista que canaliza bastante el fútbol ofensivo del Real Zaragoza. Es un equipo con dos puntas que están siempre preparados para penalizar cualquier error. Son capaces de jugar con los extremos por dentro, con los extremos por fuera. Un equipo que también puede generar muchas situaciones de centro lateral con Tasende, Francho o Juan Sebastián. Hay varios partidos como el de Valladolid o Albacete que pudieron sacar adelante", aseveró el técnico, sustituto en el banquillo de Alessio Lisci, que se marchó a Osasuna tras la mejor campaña de la historia del cuadro jabato.

Su Mirandés suma siete puntos en la tabla tras el empate en Andorra la pasada jornada y tras ganar en Granada y en Albacete, pero aún no conoce la victoria en su feudo, en el destierro a Mendizorroza por las obras en el campo de Anduva, cuya fecla de finalización es enero: "Tuvimos la mala suerte de recibir al enemigo más en forma de toda la categoría (Deportivo) y en el partido del Huesca estábamos a principios de nuestra preparación. La realidad es que el equipo en casa tiene que dar un paso adelante. Hay que intentar estar mejor con balón, estar más organizados cuando no lo tengamos. Los dos partidos se abrieron al cometer errores no forzados y a partir de aquí insistir, persistir y trabajar. Estoy convencido de que haremos muy buenos partidos en nuestra casa a lo largo del año, con nuestra gente que se lo debemos”.

