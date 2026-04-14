Fran García, el excanterano del Valencia que participa en 'la Isla de las Tentaciones'

La 'Isla de las Tentaciones 10' dio el pistoletazo de salida este lunes, en Telecinco. Solteros y solteras aterrizaron en la República Dominicana para acompañar a las nuevas parejas, con el objetivo de dar mucho espectáculo.

La última edición alcanzó un 16,2% de cuota media y lideró entre el público joven con un 36,9% de share, el programa regresa con más fuerza que nunca. Los más de 1.000 millones de visualizaciones en redes sociales demuestran que ‘La isla de las tentaciones’ sigue siendo referencia en el consumo digital y el entretenimiento.

Una nueva temporada que llega con novedades. Sandra Barneda permitirá que las chicas puedan ver imágenes en directo de lo que ocurre en la villa de los chicos. Será durante la primera fiesta, para intensificar las emociones y generar más drama entre ellos. También aparecerá el concepto de 'El collar de las sombras', un collar de color negro que permitirá elegir a una de las pareja de la otra villa para vetarle de disfrutar de su cita con su soltera o soltero favorito.

El Valencia 'se cuela' en la Isla

Sin embargo, nadie pensaba que el Valencia CF iba a aparecer como protagonista. Hablamos del ex canterano Fran García. El jugador formado en la cantera blanquinegra y actualmente en el CD Soneja ha decidido embarcarse en la Isla. Nacido en 2005, el futbolista se desarrolló en Paterna y, a lo largo de su corta carrera, ha pasado por equipos como el Vilamarxant, el Utiel y el propio Soneja, donde ha firmado dos goles en 16 partidos.

Ahora, ha optado por aparcar momentáneamente el fútbol para participar en un programa de citas televisivo, incluso antes del estreno oficial de la temporada, ya dejando declaraciones que no han pasado desapercibidas.

En su presentación, el extremo del conjunto castellonense mostró una gran confianza en sí mismo, situándose al nivel de otros participantes de ediciones anteriores. Entre sus frases más comentadas, destacó la idea de su energía y estilo de vida, asegurando que puede competir al máximo nivel tanto por la tarde como por la noche sin problema.

Además, el joven se ha definido como el perfil ideal para muchas mujeres, apoyándose en su físico, sus tatuajes y su condición de deportista. También ha puesto especial énfasis en sus ojos azules, a los que atribuye un gran poder de atracción, llegando a afirmar que son su principal “arma” a la hora de conquistar.