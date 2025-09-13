Fran Gámez: "La herida de mi salida está cicatrizada, pero volver remueve muchas cosas y te haces preguntas"

Regresa con el Albacete a Zaragoza, a la que fue su casa tres años, pero a diferencia del año pasado cuando volvió con el Eldense que jugó en La Romareda, cambia de escenario en el Ibercaja Estadio.

Tengo ganas de volver, para mí es un partido muy especial quizá el que más de toda la temporada. Hay ganas de ver a compañeros y amigos, muchos, que dejé ahí y de conocer y jugar en ese nuevo estadio, que es diferente que La Romareda, pero del que ya tengo buenas referencias. Seguro que al Zaragoza le va bien esta temporada ahí, con el apoyo de su gente.

Con el Eldense hizo un gran partido el curso pasado, con asistencia incluida, y victoria.

La temporada pasada fue mucho más difícil esa vuelta porque era todo más reciente y creo que en esta ocasión no se me va a hacer tan complicado a nivel sentimental sobre todo. Es verdad que me salió un buen partido y ganamos, aunque luego no conseguimos salvarnos, pero ese día en concreto tanto a nivel individual y colectivo salió un buen partido.

Eldense y Zaragoza fueron rivales muy directos en la recta final por la permanencia el curso pasado. ¿Cómo lo vivió?

Fue muy complicado de gestionar en lo personal, porque era un sentimiento difícil de vivir. Me debía al Eldense y ese era nuestro objetivo y luchaba contra el Zaragoza, al que le tengo tanto cariño y donde tengo tantos amigos. Hubo un par de semanas que creí que nos salvábamos los dos, pero al final se vio claro que era uno u otro. Lo pasaba mal por el Eldense y por mí, pero también por todos los amigos que tengo allí.

No han empezado en el Albacete como querían, solo un punto y de 12, sin ganar y 13 goles encajados en 4 partidos. ¿Qué les está pasando?

Es difícil de explicar, a nivel de sensaciones los tres primeros partidos fueron muy buenos y los resultados no llegaron. Nos metieron muchos goles a balón parado, ha habido fallos individuales y contra el Mirandés no estuvimos bien, veníamos de tres encuentros sin ganar, nos marcaron pronto y nos entraron las prisas y ellos tuvieron una eficacia tremenda de cara a puerta ya que casi cada remate fue gol. Estamos intentando cambiar esa dinámica de no encajar tanto, porque es muy difícil competir así, hay que cambiar eso y detener esa sangría.

Por encima de ese mal inicio, ¿cuál es el objetivo que se marca el Albacete?

Para la mayoría de los equipos de esta categoría el objetivo es lograr los 50 puntos esos famosos que dicen que está la salvación y cuanto antes los logremos, mejor. Mi experiencia en esta categoría me dice eso, en esa mirada a esos puntos y ver después. Creo que el Albacete ha formado una buena plantilla, pero lo primero y lo principal es esto.

En esa plantilla destaca Vallejo, que viene por primera vez a medirse al Zaragoza tras una época muy larga en el Real Madrid. ¿Cómo lo está viendo?

No lo conocía personalmente, pero tenemos muchos amigos y conocidos en común de Zaragoza y todo el mundo me había hablado genial de él. Es como se ve, una persona muy normal, humilde, y un pedazo de jugador porque estar tantos años en el Madrid no lo regalan, es porque vale. Ahora, esperando a que se haya recuperado y pueda jugar ya y que nos dé ese salto de calidad al equipo con el nivel que tiene.

Los dos equipos han empezado mal y necesitan ganar este lunes. ¿Es un duelo de urgencias?

Es verdad que ninguno hemos arrancado conforme a lo esperado, pero a compañeros en el Albacete les he dicho estas semanas que en el Zaragoza hace dos años ganamos los 5 primeros encuentros y nos salvamos en la penúltima jornada. Empezar bien es importante, pero esto es muy largo y lo que hemos vivido en estas cuatro primeras jornadas no es para nada definitivo.

El Zaragoza, por donde viene, también habla esta temporada de los 50 puntos que decía antes. Se han rebajado las expectativas y no se mira, al menos de palabra, tan claramente al ascenso como cuando usted estuvo. ¿Qué le parece?

Es que creo que el objetivo del Zaragoza tiene que ser ese también y es lo mismo que decía con el Albacete, conseguirlo lo antes posible. Después del año pasado que vivieron, donde el club hizo un esfuerzo económico grande y luego se vio que había servido de poco y que estuvo hasta el final peleando por la salvación creo que bajar las expectativas, tanto para la afición como para los jugadores, es positivo, es lo natural. Si después, les da tiempo a mirar hacia arriba, pues adelante.

La plantilla ha sufrido una muy honda remodelación, con 12 fichajes y 14 bajas.

Esa revolución ya se intuía desde que acabó la temporada, por las declaraciones que se hacían, por la llegada de un nuevo director deportivo parecía que se iba a hacer y que incluso hasta podía ser mayor pero no ha podido llegar a darse imagino que por temas el límite salarial. Cuando tienes tres entrenadores en una temporada y es tan dura y difícil pues lo lógico es cambiar jugadores, como ya pasó tras mi última temporada allí. No sé si es lo mejor que cada verano suceda eso, pero bueno...

No habla bien de la estabilidad, eso es indudable.

Es que obviamente la estabilidad te la da tener un entrenador y un director deportivo y jugadores que lleven tiempo juntos eso para mí es muy importante y necesario en un proyecto. Para mí este es uno de los problemas que sufre el club, desde fuera desde luego eso parece y también desde dentro. Todo el mundo te habla de los cambios que hay en el Zaragoza y es así. En el primer año que estuve yo ya lo hubo de propiedad y después en tres años ha habido tres directores deportivos y entrenadores hasta seis distintos. Es que así es complicado conseguir un objetivo importante.

Vino del Mallorca y tras jugar tres años aquí lo ha hecho en el Eldense y el Albacete. Se ha instalado el debate ahora de que los jugadores al salir de aquí dan mejor nivel. ¿Pesa más la camiseta del Zaragoza?

Es desde luego diferente a otras por el hecho de la historia y la masa social que tiene detrás, porque pocos equipos la poseen, en Segunda prácticamente ninguno. La presión que hay allí por lo que ha sido el club es verdad que ha supuesto que jugadores cuando yo estuve no dieron un rendimiento acorde a su nivel y que han salido y han recuperado su mejor versión. Sería cuestión de preguntar a cada uno, pero en el mío y en tres años mi rendimiento fue bueno y no puede decir que me pesó esta camiseta, yo disfruté mucho y me sentí muy orgulloso de jugar ahí. La defendí con todo y en mi caso no creo que fuera así y que ese escudo me pesara para mal.

Ese disfrutar se tradujo en 105 partidos de zaragocista, con hasta 15 asistencias, jugando con mucha regularidad. ¿Qué significa el Zaragoza en su carrera?

Pregunta difícil de explicar... Es un sentimiento muy importante. En la carrera de cualquier jugador hay equipos que le marcan mucho a nivel deportivo y sentimental, porque te tocan algo más y los sientes algo más y para mí el Zaragoza ha sido eso. Este club, en lo emocional, me llegó muchísimo.

¿La herida de su salida tras acabar la temporada 23-24 y no renovar ya está curada?

Creo que sí está cicatrizada esa herida, pero esta semana, al jugar contra el Zaragoza, al tener que volver allí, siempre remueve muchas cosas y te haces preguntas que a lo mejor hacía tiempo que no te pasaban por la cabeza.

Por ejemplo, por qué no sigue aquí, ¿no?

Sí es una de ellas, desde luego, son decisiones que se toman en su día por gente que ahora ya no sigue en el club. Son cosas que pasan en la vida y todo pasa al final por algo. Hay que mirar las cosas desde el lado positivo, tras irme viví el fútbol en el Eldense, pese a no lograr el objetivo, de una manera diferente y mi familia estuvo feliz en Elda, que fue importante porque me daba mucha cosa irme de Zaragoza también por eso. Y en Albacete también estoy cómodo y feliz, las cosas a nivel global no nos están saliendo bien, pero estoy jugando, encontrándome bien, y espero poder ayudar al equipo lo máximo que pueda.

¿Qué recibimiento espera de la afición?

Creo que bueno, el año pasado ya lo fue, llovía y lo que escuché de la grada fueron mensajes positivos hacia mí, y por lo que palpo en redes sociales ese cariño de la gente sigue ahí. Yo es que di todo por esa camiseta, a veces salió mejor y otras peor, pero nadie puede decir que yo me dejara algo de sudor sin gastar. Creo que el Zaragoza y el zaragocismo me tienen aprecio, lo mismo que yo a ellos.