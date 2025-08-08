Fran Alonso: «Queremos proponer algo más que el año pasado»

El Dépor Abanca disputa este sábado (17.00 horas) el trofeo Teresa Herrera contra el SC Braga en un nuevo amistoso de preparación en el que Fran Alonso quiere volver a probar el nuevo plan de juego del equipo esta temporada. «Queremos proponer algo más que el año pasad, tener más el balón y ser más agresivas», explicó el entrenador blanquiazul.

El conjunto deportivista sacó buena nota en los duelos de preparación que ha disputado hasta el momento ante el Athletic, el Sporting de Lisboa y el Braga, al que se vuelven a enfrentar en Riazor tras hacerlo, hace unas semanas, en tierras lusas. «En los partidos, a pesar de la calidad de los rivales, hemos tenido mucho el balón, creado muchas ocasiones y puesto en práctica lo que estamos entrenando», resume Fran Alonso.

El técnico reconoce que el cuerpo técnico decidió este verano incrementar el volumen y la carga sobre las jugadoras para ganar en agresividad y en presión alta, algo que exige «un período de adaptación». «Cada año el balón viaja más rápido y se recorre más distancia. En nuestro modelo necesitábamos un poquito más de intensidad», señaló en la sala de prensa de Abegondo. Alonso no podrá disponer de Vera Martínez ni Millene Cabral ante el Braga por lesión, aunque matizó que son problemas leves y priorizan la recuperación en «el período más lesivo de la temporada».

Riazor conocerá a las nuevas caras como Merle Barth, Marisa, Sara Extemera y Cavanagh. Alonso está satisfecho por la confección de la plantilla, incluidas las jugadoras del filial que han subido a entrenar con el primer equipo. Cuenta con todas las posiciones dobladas, pero no da por cerrado el vestuario: «siempre estamos atentos a posibilidades de mercado».