Fran Alonso: "Queremos que la presión sea una seña de identidad"

Fran Alonso espera que su Deportivo dé un paso al frente tras el debut liguero ante el Badalona. Este sábado (12.00, DAZN) se enfrenta al Espanyol. "Hemos trabajado ese primer partido, quitarnos los nervios, volver a tener esa confianza de la pretemporada. Tener las ideas claras porque cuando no estamos nerviosas, no se nos nubla esas decisiones en el último tercio", analiza el entrenador madrileño, consciente de que hay que mejorar, pero seguro del nivel de la plantilla:. "Tenemos hambre de intentar conseguir esa primera victoria".

Espe Pizarro se suma a las bajas de Millene y Vera Martínez. Serán 18 las convocadas, aunque el club no ha dado lista, alguna jugadora más se deberá quedar en A Coruña. El entrenador blanquiazul destaca la competencia interna, y espera ante las pericas volver a ser ese equipo del verano: "Hemos estado toda la pretemporada ante equipos muy buenos, de nivel Champions o cerca, y hemos presionado agresivos, durante 90 minutos y eso no se vio del todo en Riazor. Queremos que sea una seña de identidad el equipo".

Fran Alonso espera "un partido muy difícil" en la ciudad deportiva catalana: "Va a ser un rival muy incómodo, con mucha calidad, es un equipo intenso y vertical" que destaca "en los duelos".

Para el partido volverá a contar con Henar Muiña, figura clave durante los últimos años en el club. El curso pasado vivió una temporada complicada por las lesiones, pero ya lo ha dejado atrás: "La estoy viendo bien, obvio no está todavía al 100%. Es una jugadora muy importante para nosotras. Va a tener un papel muy importante, ya lo tuvo el año pasado pese a estar lesionada y nos ayuda mucho. Tiene atributos, como su agresividad, que nos da muchísimo. Sobre todo en partidos que son ante equipos intensos como el Espanyol".

También destaca el papel de las canteranas en este inicio de competición: "Las veo muy bien, como club apostamos por la cantera. Entrenaban ya el año pasado con nosotros, pudimos verla y crecieron muchísimo durante el año". A lo que añade que cualquier jugadora de la base, "si lo hace bien", tendrá minutos.