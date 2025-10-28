La fortuna que se embolsarán Sergio Ramos y Pilar Rubio tras vender su casa de La Moraleja

Sergio Ramos y Pilar Rubio afrontan una nueva etapa vital. Hace ya cuatro años que el central no juega en el club que marcó una época, el Real Madrid. El sevillano, que completa su segunda temporada en tierras mexicanas, en el Rayados de Monterrey. Un equipo al que se ha adaptado muy bien y está disfrutando de la recta final de su carrera.

Ramos, que ya no ocupa su tiempo en Madrid, ha decidido, junto a su mujer Pilar Rubio, que también ha reorganizado su día a día para compaginar su carrera televisiva y otros proyectos con su papel de madre, han decidido poner punto y final a su etapa madrileña, con la venta de su lujosa residencia situada en una de las zonas más exclusivas del norte de Madrid.

La operación se ha cerrado por una cifra cercana a los 7 millones de euros, lo que simboliza un nuevo rumbo para la pareja lejos de la capital. El inmueble, ubicado en La Moraleja, en el municipio de Alcobendas, es una de esas propiedades que pocas veces aparecen en el mercado. Esta urbanización está considerada como uno de los centros neurálgicos del lujo residencial en España, donde la privacidad y la elegancia son casi requisitos de entrada.

Una casa espectacular

La vivienda cuenta con aproximadamente 2.500 metros cuadrados construidos y fue adquirida por el matrimonio en 2018 por unos 6 millones. La reventa les ha permitido obtener una considerable plusvalía, confirmando la alta demanda en este enclave exclusivo.

Durante estos años, la mansión ha servido como el escenario familiar más íntimo para la pareja y sus cuatro hijos. Sus instalaciones, pensadas para el máximo confort, incluyen una amplia piscina digna de resort, una sala de proyecciones y estancias abiertas que mezclan modernidad y glamour en cada rincón.

Vía libre en La Moraleja

En el mercado inmobiliario de lujo, la noticia ha despertado un notable interés. La Moraleja continúa siendo el refugio escogido por celebridades, ejecutivos y deportistas que desean tranquilidad a pocos kilómetros de la ciudad, con mansiones que a menudo rozan la categoría de palacetes contemporáneos.

El cierre de esta operación simboliza para Sergio Ramos y Pilar Rubio el final de un capítulo significativo en su vida familiar. Nuevas oportunidades y desafíos aguardan lejos del hogar que les acompañó en una etapa repleta de éxitos, cambios y crecimiento personal.