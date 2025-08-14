La fórmula Deportivo: Loureiro, Yeremay y nueve más

Las pretemporadas obligan a transitar por arenas movedizas, a utilizar las probetas más de la cuenta, pero el Deportivo ha querido, a su manera, buscar seguridades, construir con paso firme y cierta celeridad un nuevo proyecto sólido y con pinceladas de la filosofía Hidalgo. Si hay dos futbolistas que son inamovibles en sus planes, que sirven para descifrar al Dépor en sus dos facetas (ofensiva y defensiva), esos son Miguel Loureiro y Yeremay Hernández. El 15 y el 10 y nueve más. El resto admite matices, no ellos dos, en un Deportivo que quiere subir a Primera.

En Huesca el defensa de Cerceda ya era la prolongación de Hidalgo sobre el terreno de juego y esa confianza y ese cometido se trasladarán a Riazor en esta nueva etapa en el Dépor. Más allá de sus prestaciones, de ese rol de veterano de 28 años y de ese «carácter» que debe imprimir al grupo, no hay nadie como él para engrasar el sistema y el dibujo táctico tan cambiante que pretende instalar su entrenador. Durante un partido es lateral de cuatro, defensa diestro en línea de tres, carrilero profundo o pivote que salta como un perro a la presión. Es muchos futbolistas contenidos en uno y todos son necesarios para esa apuesta poliédrica. Es como la Piedra Rosetta defensiva que permite leer los nuevos códigos de este proyecto que arranca.

Si a Loureiro lo conoce al detalle, con Yeremay aún está en proceso. Hidalgo reconocía hace unos días que aún debe captar detalles de su fútbol y encontrarle el ecosistema ideal para que rinda aún más y pueda llevar al Dépor a la élite. Extremo diestro que parte desde la izquierda, mediapunta por el centro o un poco caído a la banda... El canario sabe girarse, arrancar, inventar, jugar en espacios cortos y a campo abierto. Ningún futbolista tiene su desequilibrio en Segunda División y el Dépor lo va a poder disfrutar, salvo que alguno de los múltiples equipos que lo quieren pague la cláusula y él desee irse. Todo el ataque orbita alrededor de él. Esas sociedades con Escudero o Quagliata, o Mella, Luismi y Soriano o Zaka. Hay otros también importantes como Villares, Soriano o Barcia, pero nadie como ellos dos, como Loureiro y Yeremay. Los dos fijos, los faros que guían a un Deportivo que apunta alto y que se estrena el sábado en Segunda.