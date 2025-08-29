Football Video Support en primera RFEF y Liga F: ¿Qué es y cómo funciona?

Tanto la Primera Federación Versus E-Learning como la Liga F de fútbol femenino implementarán, a partir de esta nueva temporada 2025/26, la tecnología de videoarbitraje Football Video Support, conocido como FVS por sus sigas en inglés.

Esta nueva herramienta, también llamada 'VAR Low cost' a nivel coloquial, ayudará a que ambas competiciones puedan contar con la ayuda del vídeo en sus partidos, y dará más protagonismo a los entrenadores ya los cuartos árbitros y árbitras.

"El FVS es una ayuda tecnológica para los/las árbitros/as, jugadores/as y para que el fútbol sea mucho más justo", dice Marta Frías, responsable de la implementación del Vídeo Support en la Liga F.

¿Qué es el FVS y cómo funciona?

El Football Vieo Support es un sistema de ayuda al arbitraje mediante el apoyo del vídeo para categorías con menos recursos y menos opciones de cámaras. El sistema, aún en fase de ensayo por la FIFA y la IFAB, será también utilizado en la Copa Mundial Masculina Sub-20 Chile 2025 tras haber sido implementado en torneos como la Copa Mundial Femenina Sub-20 Colombia 2024, Copa Mundial Femenina Sub 17 de República Dominicana 2024.

En cuanto al funcionamiento, la herramienta no demanda la participación de un equipo arbitral de vídeo ni de una sala VOR, y son los entrenadores de los equipos los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido: "Contamos con mucha semántica nueva, como el 'challenge'. Solicitar un 'challenge' sería que el primer entrenador de cada equipo haga un gesto (con el dedo índice apuntando hacia arriba) para pedir una revisión de una jugada. En este caso el/la árbitro/a irá al monitor para revisarla, pedir diferentes tomas de cámara y tomas la decisión acertada".

Para solicitar dicha revisión, los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la acción. Con este sistema, la competición evita que los partidos sufran retrasos excesivos. En caso de que el juego se reanude, la jugada en cuestión no podrá ser modificada.

En este sentido, cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Cabe destacar que una vez realizada la solicitud (tarjeta de revisión entregada al cuarto árbitro), no podrá retirarse.

"Cada entrenador tiene dos posibles 'challenge', que son revisiones. La petición de revisión solo la puede pedir el primer entrenador, no puede un entrenador dirigirse a la árbitra para solicitar esa revisión. El entrenador entregará a la cuarta árbitra la tarjeta para solicitarlo y a partir de ahí, la cuarta árbitra solicitará a la árbitra que vaya al monitor para proceder a revisar la situación que en este caso se haya solicitado. Las revisiones de la situación deben realizarse inmediatamente en cuanto sucedan y antes de que se reanude el juego, exceptuando la conducta violenta y la confusión de identidad que se pueden pedir en cualquier momento", explica Frías sobre el funcionamiento del FVS en la Primera División femenina, que será el mismo que en la Primera RFEF masculina. "Independientemente de los dos 'challenges' que tiene cada entrenador, la cuarta árbitra chequeará cada situación posterior a un gol".

Las revisiones se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los árbitros principales llevarán a cabo la verificación.

Los supuestos en los que el FVS puede ser utilizado son los siguientes:

- Gol / No gol

- Penalti / No penalti

- Tarjeta roja directa

- Confusión de identidad

"En definitiva, el FVS ha llegado para mejorar la competición. Es una herramienta nueva para árbitras, jugadoras y entrenadoras y es responsabilidad de todos su función", concluye Frías.