Fomeyem celebra el triunfo ante el Zaragoza y apunta a seguir progresando: "Hay aspectos que debemos mejorar"

El Córdoba CF sumó una nueva victoria en casa que refuerza su confianza y la moral del grupo. En un encuentro que exigió concentración y esfuerzo constante, los blanquiverdes lograron imponerse ante el Zaragoza y mantener la portería a cero. Uno de los más destacados fue Fomeyem, quien estuvo cerca de marcar el tanto del triunfo. «Estoy muy contento de la victoria. Yo creo que son cosas positivas para nosotros. Hemos enfrentado a un rival complicado, un campo complicado también, pero yo creo que ha sido el peor partido del rival, pero al final volvemos a hacer los tres puntos. Hay cosas que tenemos que mejorar y con el tiempo creo que vamos a sacar cosas buenas», apuntó el jugador.

Tres puntos de alivio

Al igual que el entrenador del Córdoba CF Iván Ania, el defensa destacó la importancia de mantener la portería a cero y la confianza que esto aporta al equipo: «Creo que son puntos positivos. Dejar la portería a cero nos viene bien para los partidos que vengan.

Fomeyem también repasó la jugada del gol durante: «Ha sido un córner, sí, pero no sé si el tocado del balón. Al final yo estaba a la espalda. Cuando me daba cuenta que era gol, no sabía que era gol. Al final no sé si era mi gol o el gol del rival». A pesar de la confusión, celebró el triunfo como lo que realmente importa: los tres puntos. «Necesitamos para tener más motivación para el futuro. Y sobre todo pensando en el próximo rival, el Deportivo de Alonesa, que es otro equipo que está en esa misma situación comprometida», señaló.

Vía: Diario Córdoba