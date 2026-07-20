Foios nombrará hijo predilecto a Ferran Torres tras dar a España su segundo Mundial

El municipio valenciano de Foios vive horas de emoción y orgullo después de que Ferran Torres se convirtiera en el gran protagonista de la final del Mundial al marcar el gol que dio a España el título frente a Argentina. Más allá de la histórica conquista deportiva, el Ayuntamiento ya trabaja para rendir homenaje a uno de sus vecinos más ilustres con el nombramiento como hijo predilecto de la localidad, la máxima distinción honorífica que concede el consistorio.

El alcalde, Sergi Ruiz, ha compartido con Europa Press TV que este reconocimiento es uno de los aspectos más avanzados dentro de los actos de homenaje que se preparan para recibir al delantero. Aunque todavía no hay fecha para la celebración oficial, el consistorio ya trabaja en coordinar la agenda con el jugador y su familia para organizar una recepción institucional.

El mayor reconocimiento de Foios para su vecino más ilustre

Para el Ayuntamiento, el nombramiento como hijo predilecto supone una forma de agradecer no solo el éxito deportivo de Ferran Torres, sino también el vínculo que siempre ha mantenido con su localidad natal.

"Ha triunfado y nos ha hecho felices, ¿qué más se puede pedir?", resumía el alcalde, quien reconocía que la repercusión del campeonato ha superado cualquier previsión municipal. Ruiz aseguró que Ferran "siempre ha llevado con muchísimo orgullo ser hijo de Foios" y se mostró convencido de que regresará al municipio para compartir la celebración con sus vecinos.

El primer edil destacó además que el delantero nunca ha perdido sus raíces y que en el pueblo siempre ha sido conocido como "el fill de Foios", una expresión que refleja el fuerte sentimiento de pertenencia entre el futbolista y la localidad.

Un pueblo volcado con su campeón

La plaza de Foios estalló de alegría en el minuto 106 de la final, cuando Ferran Torres marcó el gol que decidió el Mundial. Desde entonces, el municipio vive una celebración continua en la que vecinos y familiares coinciden en destacar tanto el éxito deportivo como la humildad del delantero.

Laura Donderis, familiar del futbolista, aseguró que el orgullo que siente la familia es "lo siguiente" y recordó que el tanto llegó después de un periodo en el que el jugador había soportado una gran presión mediática.

También Vicente Pujol, amigo de la familia, defendió la trayectoria del delantero y destacó que el gol fue la mejor respuesta a las críticas recibidas en los últimos meses. Para él, Ferran representa el esfuerzo, la responsabilidad y el trabajo constante que le han acompañado desde pequeño.

Un talento formado desde niño

Aunque nunca llegó a jugar en el equipo de Foios, Ferran Torres fue descubierto con apenas siete años mientras disputaba partidos de fútbol sala en su colegio. El Valencia CF lo incorporó rápidamente a su cantera, donde comenzó una progresión que le llevó hasta la élite del fútbol internacional.

Uno de sus primeros entrenadores, Raúl Muñoz, recordó que desde los seis años ya mostraba una ambición fuera de lo común. Incluso explicó que el gol marcado con la pierna izquierda en la final era una acción que habían trabajado durante su formación para mejorar su golpeo con la pierna menos hábil.

Ferran Torres tras ganar el Mundial 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Foios prepara una celebración histórica

Mientras España celebra la consecución de su segunda estrella, Foios ya piensa en el recibimiento que ofrecerá a su campeón.

El nombramiento de hijo predilecto será el acto central de un homenaje con el que el municipio quiere reconocer a un futbolista que nunca ha ocultado el orgullo de sus orígenes y que ahora ha escrito la página más brillante de la historia del deporte español.