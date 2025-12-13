FC Barcelona
Flick: "Es bueno poner presión a los rivales"
El entrenador del Barça dio "la enhorabuena a la Masía por el gran trabajo que está haciendo con los jóvenes"
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reconoció este sábado tras la victoria ante el Osasuna (2-0), con la que su equipo aventaja en siete puntos al Real Madrid, que tiene un partido menos, que "es bueno poner presión a los rivales".
"Es un camino largo. Nos beneficia poner presión a los demás, porque ellos también tienen que ganar, pero no está en nuestra mano. Solo los puntos que sumemos depende de nosotros. Si ganamos, eso sí está en nuestra mano. Esto es lo que puedo decir", afirmó el técnico alemán en la sala de prensa del Spotify Camp Nou.
Flick destacó la importancia de mantener la portería a cero seis partidos después y valoró el rendimiento defensivo de su equipo, que controló las transiciones rápidas que trató de trenzar el ataque del conjunto navarro y "eso no es siempre fácil de defender".
"No se trata solo de un par de jugadores. Toda la última línea ha estado fantástica y Eric también ha aportado mucha estabilidad hoy. Creo que Gerard ha mejorado mucho. Enhorabuena a la Masía por el gran trabajo que está haciendo con los jóvenes", destacó.
Asimismo, reconoció que "es genial y clave" jugar en el nuevo Spotify Camp Nou, donde su equipo se mantiene invicto, y evitó pronunciarse sobre la situación deportiva que atraviesa su máximo rival, el Real Madrid.
"Para mí, lo fundamental es ganar partidos y seguir con nuestra buena dinámica. Nos hemos recuperado y estamos casi al 100%, y eso es muy bueno de ver, porque ahí se nota la calidad del equipo. No me preocupa el resto", concluyó.
- Julián Álvarez habla sin reparos sobre el Barça: 'No me molesta
- Joan Garcia, con los mismos males que Szczesny
- Flick, sobre la situación de Frenkie de Jong: 'Debe mejorar
- Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona - Osasuna
- Zasca monumental de Benzema a Vinícius
- Mbappé, de mal en peor: nuevo revés judicial
- Víctor Muñoz: el crack que se marchó corriendo de Madrid ataca el lado más débil de Flick
- Cruyff y la encrucijada Raphinha-Antony: ¿acertó el Barça?