Flakus, Pompeu, Traoré... y Ludovic Zom: los nombres del día en el CD Castellón

El CD Castellón afronta el final del mercado con la mayoría de los deberes hechos. Casi todas las operaciones que siguen en el aire afectan al capítulo de salidas, con la del punta esloveno David Flakus a la cabeza. Dependiendo de cómo se resuelva este apartado, el club orellut cerrará de una manera u otra la presente ventana de mercado. La actualidad ha dejado hoy estos nombres.

El Castellón aspira a reforzar la parcela atacante. Ahora mismo, tras la salida a préstamo del centrocampista Albert Lottin al fútbol portugués, dispone de una ficha libre, siempre y cuando no deba utilizarla para inscribir al carrilero Mamadou Traoré o al mediapunta Gonzalo Pastor, otros dos nombres en el alambre.

El Murcia insiste por Flakus

Por partes, Flakus está siendo uno de los protagonistas del verano. El Real Murcia, donde jugó media temporada a gran nivel el curso pasado, reactivó en los últimos días su interés en ficharlo. Hasta el momento, el club de Primera RFEF no llega a la cifra que pretende el Castellón. La oferta del Murcia rondaría el medio millón de euros. Durante el verano, Flakus ha despertado el interés de otros club, la mayoría foráneos. El Hellas Verona, su anterior club, conserva parte de los derechos del futbolista, que ha sido inscrito en LaLiga por el Castellón, pero aún no ha disputado ningún minuto de Liga, por detrás del titular Ousmane Camara y del suplente Nick Markanich.

La salida de Flakus, en principio, no sería la única. El Castellón tiene en el escaparate a Mamadou Traoré y a Gonzalo Pastor, ambos jóvenes con contratos de larga duración. Ninguno de los dos ha entrado en las primeras citaciones y continúan aún sin inscribir en LaLiga. Según convengan las partes, las salidas podrían ser a préstamo o con un traspaso. Parece descartada la opción de que jueguen en el filial de Segunda RFEF.

El filial se refuerza

El Castellón B, por cierto, ha incorporado a su disciplina a Ludovic Zom. El central camerunés de 21 años procede del Som Maresme, donde compitió el curso pasado en Segunda RFEF. Zom reforzará la defensa del conjunto de Pablo Hernández, que el viernes juega un amistoso con Eture Sports en Gaetà Huguet (10.00 horas). El inicio de Liga está fijado para las 20.00 h del 6 de septiembre, en el feudo del Atlético Baleares.

El apunte de Plat

El plazo de apertura del mercado estival de fichajes finaliza el próximo lunes 1 de septiembre a las 23.59 horas. Durante el verano, el Castellón ha firmado ya a 13 jugadores (con el mismo número de salidas hasta el momento) y busca principalmente, desde hace tiempo, otro futbolista para la zona de ataque.

LOS MOVIMIENTOS Llegadas: Matthys, Mellot, Willmann, Sienra, Brignani, Lucas Alcázar, Tincho, Barri, Doué, Gere, Ronaldo, Serpeta y Pablo Santiago. Salidas: Chirino, Crettaz, Jozhua, Jojic, Zarfino, Lottin, Jetro, Raúl, Demi, Escobar, Calavera, Van den Belt y Moyita.

Con todo, se trata de un escenario abierto, como recordó Johan Plat días atrás. «Nunca sabes qué puede pasar al final del mercado y los que vengan dependen también de los que salgan», resumió el entrenador albinegro.

El regreso de Ronaldo Pompeu

El equipo atraviesa la semana con la mente puesta en el partido del sábado en el SkyFi Castalia con el Real Zaragoza (21.30 horas). Los de Johan Plat buscarán los primeros puntos de la temporada. Las buenas noticias llegan, antes que nada, de la enfermería. Si la pasada semana regresó a las citaciones el atacante Pablo Santiago, en la presente ha vuelto a entrenar el centrocampista Ronaldo Pompeu.

Es probable que el brasileño con pasaporte italiano necesite varias semanas para ponerse a punto, pero ya está recuperado de la dolencia muscular que lo apartó nada más llegar a la Plana. Pompeu sufrió una lesión en el sóleo en uno de los primeros entrenamientos y apenas pudo ejercitarse en pretemporada. No tuvo minutos en ninguno de los amistosos y, obviamente, tampoco en los primeros partidos oficiales de esta campaña.

Trayectoria

Ronaldo Pompeu, a sus 35 años, está llamado a aportar calidad y experiencia en la medular albinegra. Su incorporación se hizo oficial a mediados de julio, tras las llegadas de los otros mediocentros del equipo (Beñat Gerenabarrena, Diego Barri y Marco Doué). Llegó libre tras terminar su vinculación con el Vicenza italiano, donde era uno de los capitanes. Nacido en Brasil, cuenta con una amplia trayectoria que incluye Serie A, B y C en Mantova, Padova, Grosseto, Lazio, Vercelli, Salernitana, Novara, Padova y la mentada Vicenza.