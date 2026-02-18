Las finales de Tiki Taka, por todo lo alto: Jugadores de LaLiga, influencers y mucho fútbol

Tiki Taka Barcelona organiza el viernes 27 de febrero su evento de cierre de temporada, bajo el lema "Grand Final Show Time", en el Campo Municipal de Vallvidrera. La jornada combinará las finales deportivas de sus competiciones con una completa oferta de ocio que incluye gastronomía, invitados del fútbol profesional y activaciones de marca.

El evento contará con la asistencia de jugadores en activo de la Primera División española como invitados especiales de la organización. El año pasado, el gran protagonista fue el azulgrana Eric Garcia. Asimismo, la agenda se abrirá a las 18:20h con el "Partido Showtime", un encuentro de exhibición protagonizado por reconocidos creadores de contenido e influencers del ámbito deportivo.

Más allá de lo deportivo, el recinto habilitará un espacio gastronómico con las food trucks de Ritmo (especialistas en comida italiana) y Kremos (tartas de queso). La jornada cuenta con el respaldo de patrocinadores como Red Bull, Sangre de Toro, UIC Barcelona y Fútbol Emotion, que realizará retos de habilidad previos a los partidos.

En el plano competitivo, a partir de las 19:45h darán comienzo las fases finales. Se disputarán las semifinales y las finales de las categorías Fútbol Empresas y Fútbol 7, cerrando el primer split de la temporada 2025/2026. El evento concluirá con una celebración oficial en la discoteca ‘La Biblio’ para todos los asistentes al evento a partir de las 00:30h.

HORARIO DE LA JORNADA:

16:30h: Apertura de puertas.

17:00h: Retos by Fútbol Emotion.

18:20h: Partido Showtime (Influencers vs Creators).

19:20h: Tiki Taka Awards y Presentación Invitado Especial.

19:45h: Inicio de Semifinales.

21:35h: Gran Final Fútbol Empresas.

22:45h: Gran Final Fútbol 7.