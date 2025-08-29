El final del mercado del Málaga CF salta por los aires tras la grave lesión de Pastor

La mala suerte está siendo una lacra absoluta con el Málaga CF en este comienzo de temporada. En la primera jornada, Sergio Pellicer perdió a uno de sus jugadores más importantes cómo es Luismi Sánchez, después de recibir un desafortunado golpe en el primer encuentro de liga ante el Eibar, y ahora, antes de la jornada 3, Álex Pastor ya se ha despedido de toda la temporada después de confirmarse una lesión completa de ligamento cruzado anterior, menisco interno y afección leve del ligamento colateral medial

Es una noticia que ha caído como un jarro de agua fría porque el equipo ha perdido a dos de sus grandes baluartes. Ya fue grave la lesión del gaditano, con varias roturas maxilofaciales, que obligaron a Loren Juarros a sopesar como mínimo si el club debía incorporar a un centrocampista en el mercado de agentes libres. Después de confirmar a Josué Dorrio este jueves, parecía complicado encontrar un mediocentro y ahora lo del central...

La dirección deportiva tiene las horas contadas para decidir cuál es la zona del campo en la que es prioridad la incorporación. Porque ahora está más claro que nunca que algo debe llegar. Con el extremo cubierto con la llegada de Dorrio, las preguntas ahora son muy claras. ¿Puede el Málaga CF incorporar a dos jugadores más? ¿Quién es la prioridad más absoluta? ¿Hay futbolistas libres en el mercado que puedan sustituir a Pastor?

Medular y defensa, necesitadas de refuerzos

Hay que tener en cuenta que en el primer equipo solo hay tres centrales sanos tras la lesión del catalán: Einar Galilea, Diego Murillo y Javi Montero. Tres jugadores para dos puestos en una temporada que ya con LaLiga Hypermotion alcanza los 42 partidos.

Ante esta coyuntura, el canterano Ángel Recio podría entrar en la ecuación. El de Fuengirola ya formó parte del primer equipo durante parte de la pretemporada, y asumiría el rol de cuarto central. A Moussa le queda bastante tiempo para volver. Incluso Izan Merino puede ocupar el centro de la zaga, pero supondría perder uno de los candidatos para suplir a Luismi y, además, puede estar un mes fuera por el Mundial sub-20.

Por otro lado, en la medular si existirían distintas opciones para suplir a Luismi. Juanpe, Dani Lorenzo, Carlos Dotor o Rafa Rodríguez pueden actuar en esa posición. Uno de ellos acompañaría a Izan Merino, indiscutible esta temporada. Por lo que parece que Pellicer tiene mayor margen de movimiento en esa parcela. Dotor fue el elegido ante la Real Sociedad B, aunque Juanpe dio grandes minutos.

Eso sí, ninguno es del perfil de Luismi. En el último partido celebrado en La Rosaleda ya se notó su ausencia. Sin un recambio que se acerque a sus características y a su jerarquía, el técnico blanquiazul podría verse obligado a reinventar su esquema en esa zona del campo para adaptar su idea al perfil de los jugadores disponibles.

El límite salarial, el gran problema

Está claro que la opción ideal sería poder traer un futbolista para cada una de las zonas, pero la situación económica del Málaga CF prácticamente lo imposibilita. La llegada de patrocinios resulta clave para aumentar un límite salarial que ya estaba prácticamente consumido. El acuerdo con Sould Park, empresa de ocio familiar, parece dar aire al club, pero es imprescindible que llegue algún otro acuerdo si se quiere hacer frente a un fichaje al menos.

Un dilema para la dirección deportiva

De no ser así, y existiendo la posibilidad de realizar un único movimiento, la entidad deberá decidir si refuerza el centro de la zaga o el medio campo. La entidad de Martiricos podría decantarse por el fichaje de un central, atendiendo principalmente a la duración de las lesiones de ambos jugadores.

Mientras que Luismi podría volver antes del comienzo del 2026, Álex Pastor está descartado para volver durante la presente campaña. Sobre el papel, suplir su baja podría ser considerado cómo un asunto más prioritario. Una difícil decisión para la que la entidad no cuenta con demasiado tiempo para sopesarla. El mercado para fichar jugadores echa el cierre el próximo lunes y el tiempo se le agota en el Málaga CF.