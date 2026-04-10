La final de la Copa África sigue ardiendo: nuevas pruebas refuerzan la postura de Marruecos

Lo ocurrido el pasado 18 de enero en Rabat sigue muy lejos de apagarse. La polémica final de la Copa África entre Senegal y Marruecos (1-0) continúa envuelta en dudas y versiones enfrentadas. ¿Debe prevalecer el resultado deportivo o la decisión administrativa? A la espera del dictamen final del TAS, el caso sigue creciendo, con nuevas informaciones que refuerzan, al menos de momento, la postura marroquí.

El foco vuelve a situarse en lo sucedido tras el polémico penalti pitado a Marruecos en el último minuto del tiempo reglamentario. La reacción del combinado senegalés, que abandonó temporalmente el terreno de juego en señal de protesta, es el principal argumento jurídico sobre la mesa. Dos informes oficiales conocidos en los últimos días respaldan la tesis de que ese gesto fue determinante para que la final quedara suspendida y, en consecuencia, para que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) otorgara el título a Marruecos.

Uno de esos documentos, elaborado por el coordinador general de la final, el tunecino Khaled Lemkecher, describe cómo las protestas de Senegal fueron escalando hasta provocar la retirada del equipo al vestuario: "Los jugadores se dirigieron al vestuario, abandonando el partido, excepto un jugador, Sadio Mané, que se quedó en el terreno de juego y avisó a un miembro del cuerpo técnico para que fuera al vestuario y convenciera a los jugadores que volvieran al campo para terminar el partido. Esto demuestra que el partido fue suspendido", dice el informe.

A ello se suma una revelación que ha añadido aún más tensión al caso. Desde el comité arbitral de la CAF se reconoció que los jugadores senegaleses que abandonaron el campo deberían haber sido amonestados al regresar, pero que se optó por no hacerlo para evitar que el partido terminara de forma abrupta.

En paralelo, en su última conferencia de prensa, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, fue preguntado sobre si existieron indicaciones hacia Olivier Safari, presidente de la comisión de arbitraje. Sin embargo, el dirigente evitó una respuesta directa, delegando en su secretario general y limitándose a señalar que 'el proceso sigue abierto'. Esa falta de contundencia ha incrementado las dudas sobre una posible intromisión en la gestión del partido.

Con el caso ya en manos del TAS, el desenlace sigue abierto. Mientras Marruecos se aferra a los informes que validan la resolución de la CAF, Senegal mantiene la decisión de no devolver ni el trofeo ni las medallas. La última palabra aún no está dicha, pero la final de Rabat ya ha dejado una huella difícil de borrar en el fútbol africano.