⁠⁠Figo desvela el misterio de la presidencia: “Se ha rumoreado que asumiría un cargo que nadie esperaba"

Luis Figo, leyenda del FC Barcelona y del Real Madrid, ha desvelado el misterio que lo rodeaba desde el pasado martes, cuando el luso colgó en su perfil de Instagram un mensaje en el que se mostraba decidido a ser presidente, pero sin anunciar de qué. “Siempre he pensado que podría ser un buen presidente. Creo que ha llegado el momento…”, decía, enigmático, en el texto de esa publicación.

El post creó una alta expectativa tanto en España como en Portugal. Hoy se ha resuelto su significado con un vídeo en el que el exjugador ha revelado que, de ahora en adelante, será nuevo presidente del Club Betfair.

“Hoy estoy aquí para hablaros de la lealtad”, arranca la escena en la que se puede ver a un Figo de corte presidencialista, vestido en un impecable traje oscuro, dando una simulación de rueda de prensa en un gran escenario similar al palco de un gran estadio de fútbol. El comienzo de la secuencia es un guiño irónico a su carrera y a su famosa salida del FC Barcelona al Real Madrid.

La filigrana de Figo

“Se ha rumoreado que asumiría un cargo. Uno que nadie esperaba. Y estoy aquí para anunciaros que los rumores, son ciertos”, continúa el que fuera Balón de Oro en 2000 ante una audiencia expectante. “Hoy tengo el placer de anunciar que soy el nuevo presidente del Club Betfair”, resuelve, finalmente, esta comparecencia en la que Figo muestra su lado más enérgico. Porque el portugués luce un tono inusual que pocas veces se ha visto ante las cámaras como líder carismático capaz de enarbolar a las masas, no con goles y regates, sino con discursos.

“Esta es la nueva era, donde no sólo te damos recompensas por tu lealtad, sino que tú puedes elegir tu propia recompensa. ¡Esta es la nueva era! ¡Juntos! ¡Donde tú creas tu propia suerte!”, concluye este vídeo en el que se puede ver a un Figo desatado. El portugués, en un gesto espontáneo –no estaba previsto en el guion de esta campaña-, se quita la chaqueta y la sacude al viento como si fuera una bufanda de las que agita cualquier hincha en todo el planeta.

¿Qué es el Club Betfair?

De ahora en adelante, Figo, como presidente del Club Betfair, será el encargado de anunciar y confirmar las decisiones más importantes que afecten a sus socios, además de ofrecerles nuevas recompensas por su fidelidad a este programa.

La campaña ‘Figo presidente del Club Betfair’ ha sido desarrollada por la agencia irlandesa 53Six y está disponible en España a través de los perfiles en Instagram de la misma Betfair y de Luis Figo. Una promoción que se grabó en Madrid con el reto de mostrar al portugués en una faceta desconocida con la que había coqueteado como la de ser mandatario de una entidad deportiva.

La puesta en escena contó con el uso de nuevas tecnologías junto con escenarios reales. Posteriormente evolucionará en un conjunto de pequeñas micropiezas difundidas en redes sociales y que darán más profundidad al relato inicial con nuevas escenas en las que se vean las dotes actorales y de liderazgo de Figo.