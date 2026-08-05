Figo carga contra Infantino: "Me he topado con sinvergüenzas, pero es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado"

Gianni Infantino sigue acumulando detractores, después de poner a la venta el 20% de los derechos comerciales del Mundial. La UEFA, encabezada por Aleksander Ceferin, fue una de las confederaciones que criticó duramente al mandatario suizo, hasta el punto de amenazar con boicotear las competiciones FIFA si la transacción se producía. Finalmente, Infantino dio marcha atrás, una medida que no ha convencido a Luis Figo.

El exfutbolista portugués, asesor de Ceferin en la UEFA, ha escrito una carta en la que carga duramente contra el presidente de la FIFA. "Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse. He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, me he topado con algunos sinvergüenzas durante mi trayectoria en este deporte. Pero lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado", comienza diciendo en el escrito, difundido por el 'Daily Mail'.

Luis Figo, que pasó por FC Barcelona y Real Madrid durante su trayectoria profesional, ha reprochado la venta del 20% de los derechos comerciales del Mundial. "Si era tan buena idea, ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando los tenías a todos reunidos en una sala antes de la final del Mundial? Si se trataba de un plan tan sólido, ¿por qué no informar a sus miembros sobre los riesgos, así como sobre los beneficios que usted describe? Si el plan era tan obvio, ¿por qué no ser honestos sobre el hecho de que al final te iba a dar un trabajo de 30 millones de dólares al año? Pero nada de esto se hizo. Porque no es una buena idea. No es sólido cuando no se es transparente sobre las ganancias exorbitantes que siempre buscan las firmas de capital privado", atiza el asesor de la UEFA.

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Asimismo, Figo no solo se centra en la venta de las acciones del Mundial, sino también en el reguero de malas decisiones que ha tomado Infantino desde 2016, cuando fue nombrado presidente de la FIFA. "Nada de esto resulta sorprendente si se tiene en cuenta la larga lista de abusos que ha infligido a la reputación del fútbol; desde suspender y revocar decisiones disciplinarias hasta infringir las reglas del juego por un espectáculo en el descanso, nada se interpone en el camino de complacer a sus amigos", prosigue el exjugador de 53 años.

"Ha degradado el cargo de presidente de la FIFA"

La crítica de Figo no ha sido la única, pues hace unas horas el príncipe de Jordania acusó al suizo de chantaje. El portugués, precisamente, ha hecho mención a esa denuncia. "Tampoco sorprende leer los comentarios del príncipe Ali (presidente de la Federación Jordana de Fútbol), quien pone de manifiesto el comportamiento mafioso de la FIFA de Infantino, que obstaculiza el trabajo y la financiación de su federación para conseguir una carta de nominación y así permitir que continúe el reinado del terrible interés propio. El fútbol sí necesita una discusión sobre el dinero. Pero no sobre el dinero que podría salir del juego para los inversores o sobre los inflados salarios de los administradores", continúa el campeón de Europa en 2002.

Por último, Figo, que apoyó la candidatura de Infantino en 2015, se siente engañado por el mandatario suizo. "Infantino ha degradado el cargo de presidente de la FIFA, el cual prometió enaltecer. Ha mentido, engañado y tratado de enriquecerse a costa del deporte al que supuestamente debe servir. Ha perdido el apoyo de su equipo directivo, de sus asesores más cercanos, de la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio de la Paz de la FIFA. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora", sentencia contundente.