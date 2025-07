FIFPRO vuelve a responder a la FIFA y le acusa de chantajear

Frente al reciente pronunciamiento público de la FIFA, me veo en la necesidad de responder con claridad y responsabilidad, en mi carácter de presidente de FIFPRO. Estas realidades no pueden ser disimuladas con conferencias de prensa ni con el anuncio unilateral de medidas que no han sido ni debatidas ni consensuadas con los verdaderos representantes de los futbolistas.

FIFPRO es una organización democrática, plural y legítima. Representa a más de 60.000 futbolistas profesionales en todo el mundo, a través de 72 sindicatos nacionales, elegidos y constituidos conforme a las normativas laborales de cada país. No hay en el fútbol mundial otra organización con ese grado de representación, arraigo y compromiso.

A diferencia de lo insinuado por FIFA, FIFPRO no chantajea. FIFPRO reclama. Y lo hace en defensa de los derechos laborales, sociales y humanos de los y las futbolistas. Cada planteo que hemos realizado ha tenido una única motivación: proteger al verdadero protagonista del juego.

Lamentablemente, FIFA ha hecho caso omiso, una y otra vez, a los temas de fondo que FIFPRO ha planteado con insistencia. Entre ellos:

El no respeto del plazo mínimo de los contratos laborales de los futbolistas. La falta de una verdadera gobernanza democrática en el seno de la FIFA. El incumplimiento generalizado en el pago de salarios en múltiples ligas del mundo. La inexistencia, en muchos países, de seguros médicos adecuados que cubran accidentes y enfermedades profesionales. La ausencia de sistemas de seguridad social que protejan a los jugadores ante contingencias básicas. La saturación de los calendarios competitivos, sin descanso físico ni mental suficiente. La disputa de partidos oficiales en condiciones climáticas extremas, incluso con temperaturas superiores a los 40°C.

En su Encíclica Dilexit Nos, el Papa Francisco describe con precisión los desequilibrios que fatigan al mundo moderno. Dice:“Hoy todo se compra y se paga, y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. Solo nos urge acumular, consumir y distraernos, presos de un sistema degradable que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas.

Este mensaje cobra particular fuerza en el mundo del fútbol actual, donde muchas veces el espectáculo parece valer más que la salud, la palabra y la dignidad del jugador. La cerrazón con la que se ha respondido a nuestros planteos solo agrava la distancia entre quienes administran el poder y quienes lo padecen.

FIFPRO es, y siempre será, una federación transparente, democrática y abierta al diálogo. Queremos consensuar lo mejor, no imponerlo. Pero ese consenso solo es posible si todas las voces tienen lugar en la mesa. No puede haber bienestar genuino sin participación genuina.

El fútbol necesita menos arrogancia y más escucha. Menos anuncios, y más respeto. Menos opacidad, y más verdad

Como presidente de FIFPRO, sigo convencido de que un diálogo serio, abierto y constructivo es el único camino posible para proteger y dignificar la vida de los futbolistas.

Firma Sergio Marchi, presidente de FIFPRO.