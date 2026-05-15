FIFPRO pide reducir el calendario y alerta por “abusos” en los derechos de los futbolistas

El presidente mundial de FIFPRO, el argentino Sergio Marchi, encabezó durante dos días una reunión en la ciudad de Praga junto a representantes de 33 sindicatos europeos, con el objetivo de debatir distintas problemáticas vinculadas al fútbol profesional. Entre los principales ejes estuvieron la reducción del calendario, la protección de la salud de los jugadores y una distribución más equitativa de los ingresos que genera la industria.

Además de Marchi, participaron del encuentro el vicesecretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti, y representantes sindicales de algunas de las principales ligas de Europa, entre ellas las de Inglaterra, Italia y Francia.

Las jornadas se desarrollaron entre miércoles y jueves, en reuniones que se extendieron durante aproximadamente ocho horas cada día. En ese marco, Marchi volvió a insistir en la necesidad de revisar el calendario internacional para disminuir la cantidad de partidos y priorizar el cuidado físico y mental de los futbolistas. Asimismo, planteó la importancia de atender la situación de aquellas ligas del mundo con escasa actividad y menores recursos.

Los participantes en las reuniones de FIFPRO en Praga / FIFPRO

Durante los debates también se manifestó una creciente preocupación entre los participantes por el impacto que está teniendo el avance tecnológico en la explotación comercial del fútbol y de la imagen de los jugadores. En ese sentido, Marchi sostuvo que “hay un abuso de los derechos de los futbolistas para generar dinero, pero eso no derrama en ellos”, en referencia a la falta de una distribución más justa de los ingresos que produce la industria.

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Por último, se abordaron problemáticas vinculadas a los incumplimientos contractuales y los impagos, así como también la ausencia de convenios colectivos de trabajo en una gran cantidad de ligas europeas, una situación que, según se expuso en la reunión, genera preocupación por la falta de garantías mínimas para los futbolistas, incluyendo en algunos casos la inexistencia de salarios mínimos establecidos.