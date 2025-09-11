La FIFA 'perdona' al Badajoz provisionalmente y podrá jugar este domingo

El CD Badajoz, equipo del Grupo XIV de Tercera Federación, recibió este jueves una notificación de la FIFA en la que lo informa de la decisión de levantar "de manera provisional" la sanción que le impedía inscribir nuevos jugadores (por deudas pendientes desde abril) y que le impidió enfrentarse el fin de semana pasado al Azuaga en el inicio liguero.

Por tanto y a la espera de nuevas decisiones o investigaciones, el club "puede competir con normalidad". Esta decisión, confirmada por la Real Federación Española de Fútbol, permite al Badajoz "tramitar inmediatamente" las licencias de su primer equipo, del filial y de las categorías juveniles.

Horas antes, la entidad había recibido ya una autorización previa para inscribir a los jugadores de la cantera hasta los 15 años, según un comunicado del club blanquinegro. De esta forma, todas las categorías del club cuentan con luz verde para competir de manera oficial, "devolviendo la normalidad competitiva a toda la estructura deportiva del CD Badajoz", destacó.

El club extremeño incidió, no obstante, en que esta medida "tiene carácter provisional" hasta la finalización del expediente en curso, por lo que la entidad seguirá cumpliendo con los trámites y exigencias marcados por los organismos competentes. El CD Badajoz insiste en centrarse ahora "en trabajar con la máxima profesionalidad y esfuerzo" en el objetivo de ascender a Segunda RFEF.

Javier Peña, director general del CD Badajoz / EFE

El club albinegro entiende la "frustración" que "pueden generar estas situaciones", pero apeló "a la unión y confianza de todos" en el objetivo de ese ascenso. Curiosa declaración de los dirigentes, cuando lo que han hecho desde su llegada ha sido dividir y crear problemas de todo tipo. Eso sí, no habrá huelga de jugadores ni del cuerpo técnico como habían anunciado.

Si hace dos temporadas provocaron un escándalo con el centrocampista Miguel Núñez (compraron a la afición más radical incluso para que exhibiese una pancarta), el curso pasado el damnificado fue un Ander Montori al que pagaron hace pocos días cuando se les empezó a reclamar el dinero en primavera. Lo mismo que con los derechos de formación del delantero argentino Santiago Muller.

El caso es que la afición se encontró el pasado fin de semana compuesta y sin el partido que debería haber acogido el Nievo Vivero contra uno de los equipos más potentes del grupo, el Azuaga. Curiosamente, ambos equipos se midieron en la primera eliminatoria de ascenso del curso pasado en la que vencieron los badajocenses.

Ahora resta por conocer qué sucederá con ese partido, aunque en principio se le dará por perdido al CD Badajoz más una sanción de tres puntos. Es decir, que este domingo visitará al Santa Amalia a las 19.00 horas como colista con -3 puntos. Y todavía el club emite un comunicado según el cual parece que la afición tenga que darles las gracias. Vivir para ver.