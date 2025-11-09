La FIFA establece las 72 horas entre partido y partido e impulsa más descansos obligatorios para los futbolistas profesionales

La FIFA ha dado un paso relevante en la protección del bienestar de los futbolistas. En el marco de la creación del Foro de Consulta de Jugadores Profesionales, reunido en Rabat (Marruecos) con la participación de representantes de 30 sindicatos de jugadores de todo el mundo, el organismo presidido por Gianni Infantino aprobó una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y los tiempos de descanso de los jugadores.

El acuerdo recoge principios básicos que deberán integrarse en el Calendario Internacional de Partidos, entre ellos un mínimo de 72 horas de descanso entre encuentros, al menos un día libre por semana y un periodo vacacional de 21 días entre temporadas. Además, se abordarán medidas específicas para mitigar el impacto de los viajes intercontinentales y las condiciones climáticas extremas.

“En la FIFA seguimos comprometidos con mejorar el bienestar y las condiciones de trabajo de los futbolistas en todo el mundo mediante medidas concretas y significativas”, aseguró Infantino, que calificó el foro como “un movimiento real para los jugadores”.

El encuentro también sirvió para anunciar la creación del FIFA Fund for Professional Players, un fondo de 20 millones de dólares destinado al periodo 2026-2029 que ofrecerá apoyo financiero a futbolistas que no puedan cobrar sus salarios por insolvencia de sus clubes.

Asimismo, la FIFA incorporará representantes de los sindicatos de jugadores en varios comités del organismo y pondrá en marcha un mecanismo de apoyo al desarrollo de asociaciones nacionales de futbolistas, con especial atención a los programas de formación y al impulso del fútbol femenino.

El nuevo foro marca un cambio de rumbo en la relación entre la FIFA y los jugadores, con un mensaje claro: proteger la salud y el descanso de los futbolistas debe ser una prioridad en el fútbol moderno.