Lo ficharon por LinkedIn y ahora jugará el Mundial 2026: la intrahistoria de Roberto Lopes, el futbolista estrella de Cabo Verde

¿Os imagináis recibir un mensaje por Linkedin y que sea el seleccionador de Cabo Verde? Y no solo eso, sino ir a la selección y ser el protagonista de clasificar por primera vez en toda la historia a tu país para la Copa del Mundo 2026. Te lo cuentan y no te lo crees. Esta es la historia de Roberto Lopes, central de 33 años del Shamrock Rovers de la Premier División de Irlanda.

Nacido en Dublín, hijo de un padre caboverdiano y una madre irlandesa, su vida es un viaje marcado por la mezcla de raíces y 'lo surrealista'. Aunque vistió la camiseta juvenil de Irlanda, un mensaje de LinkedIn lo llevó a cambiar de nacionalidad para representar al país africano en el mundo del fútbol.

El precio de una oportunidad: un mensaje de 'spam'

Todo se remonta al 2019. Roberto Lopes recibió un mensaje. Él, lo archivó en la carpeta de spam. El mensaje estaba en portugués y el emisor era un reclutador de la selección caboverdiana. "Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura", afirmó en una entrevista.

Roberto no hablaba portugués y tuvo que usar el traductor de Google para traducir el mensaje. "La experiencia me abrió la mente, ya que me permitió visitar lugares que nunca habría conocido, interiorizarme de la cultura africana y aprender el idioma. Transformó mi carrera y mi vida personal", reconoció el defensor, que ya suma 38 partidos.

Desde pequeño le apasionaba el fútbol. Su físico (1.86 M) le hizo destacar en las categorías inferiores como un sólido defensa y ser llamado para la selección sub-19. El deseo para su futuro estaba claro: llegar al seleccionado nacional.

Lopes inició su carrera como profesional bajo el escudo de Bohemians, cuando apenas tenía 18 años. Allí, tuvo la suerte de toparse con una persona que se convirtió en uno de sus mejores amigos Ayman Ben Mohamed, inglés de nacimiento con madre irlandesa y padre tunecino. En una entrevista, dejó caer que le gustaría jugar en un combinado africano. Lejos de llamar la atención en aquel momento, un periodista que estaba detrás de cámaras no esquivó el dato y lo anotó en un papel. Eso mismo fue la antítesis inicial de todo lo que ocurriría después.

Roberto Lopes, jugando de central en el Shamrock Rovers / SPORT.es

La gloria eterna junto a Cabo Verde

El gran sueño de Cabo Verde a nivel deportivo ya es una realidad. La selección de este remoto archipiélago se clasificó este lunes para el primer Mundial de su historia. Lo hizo tras ganar en casa por 3-0 a Esuatini, lo que permitió a los Tiburones Azules acabar primeros en el grupo D de la fase africana de clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Cabo Verde se clasifica para el Mundial 2026 / SPORT.es

De la mano de Roberto Lopes, que ya inscribió su nombre en la historia del fútbol, dentro de su contexto, encarna la resiliencia y la perseverancia de un país que se niega a ser pequeño en el gran escenario.

Este Mundial no será solo una cita deportiva para Lopes y los suyos, sino la culminación de una odisea, un viaje forjado con la fuerza de sus raíces y el brillo de una generación destinada a hacer historia. La leyenda del Pico y de los Tiburones Azules está a punto de escribirse, dejando una marca eterna en la memoria del fútbol mundial.