El fichaje fetiche de Paul Akouokou y el planeta en torno al que orbitará el Real Zaragoza

El pasado 27 de julio, este diario, en su edición digital, les desveló uno de los grandes secretos del verano del Real Zaragoza. El titular de aquella información fue el siguiente: “Paul Akouokou es el gran objetivo para el pivote del Real Zaragoza”. Por entonces, la SAD ya había rondado al marfileño en varias ocasiones, intentando seducirle para que se incorporara al proyecto. Txema Indias y Gabi Fernández lo consideraban un futbolista de mucho nivel para Segunda y pieza capital para que el técnico pudiera desarrollar su idea.

La negociación se alargó hasta el final del mercado porque Akouokou, en una posición completamente legítima, estuvo apurando sus opciones de encontrar un destino en una Liga de Primera antes de salir del Olympique de Lyon francés, el equipo que continúa siendo propietario de sus derechos en tanto en cuanto en el Zaragoza está a préstamo. El último día del mercado se deshizo el entuerto e Indias pudo firmar a su gran objeto de deseo del verano.

Akouokou debutó el pasado fin de semana contra el Valladolid de manera impensada por el percance de Radovanovic, pero con un buen rendimiento. Saidu pasó al centro de la defensa y Paul se instaló en el centro del campo. Gabi sintetizó el estreno de su pupilo de la siguiente manera: “Paul ahora está al 40 o el 50% de su nivel y sin hacer pretemporada. Solo con ver el partido que hizo sin pretemporada y con un día de entrenamiento, creo que habla por sí solo”.

El Real Zaragoza de Gabi va a ser Akouokou y diez más. Alrededor del centrocampista va a orbitar el resto. El entrenador quiere que el marfileño sea quien equilibre el equipo, especialmente cuando se estire con la verticalidad que pretende, el que corrija los desajustes, eleve el tono físico hasta un escalón superior, esté aquí y allí, dé recorrido, recupere, tenga buena lectura táctica y aporte un buen ritmo al juego.

La personalidad del Zaragoza será la personalidad que Paul sea capaz de imprimir al fútbol del equipo, fundamentalmente para llegar a un punto físico diferenciador que permita al equipo dominar por piernas y trabajo. Con el balón será difícil que lo haga por el perfil de la plantilla. Ahí, Saidu también debería ser importante. La figura de Akouokou va a ser clave. En la planificación se le entregó un rol capital tanto a nivel deportivo como económico. Habrá que ver si la presencia del marfileño, cada día más entrenado e integrado, ayuda a que el equipo dé el salto futbolístico y de resultados que todavía no ha conseguido. Gabi tiene puestas todas las esperanzas y la gran mayoría de las cartas en su fichaje fetiche.