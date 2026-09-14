Ferran Torres sorprende con lo que dice del Barça en plena Champions: "Obviamente es uno de ellos"

Ferran Torres cambió el Barça por el PSG este verano y su llegada al París Saint-Germain no ha podido empezar mejor. El delantero valenciano ya ha sido uno de los grandes protagonistas en el estreno de la Champions League tras marcar un hat-trick ante el Slovan Bratislava.

El conjunto parisino se impuso por 6-1 en ese primer partido y los tres goles de Ferran le permitieron ser una de las grandes figuras de esa primera jornada. Además, su actuación tuvo un reconocimiento individual, ya que según L'Équipe fue elegido jugador de la semana de la Champions.

Ferran Torres celebra el tanto de la victoria del PSG / PSG

Aunque la Champions acaba de empezar y todavía queda muchísimo por delante, el delantero ya tiene claro qué equipos pueden estar en la pelea por el título cuando llegue el momento decisivo.

En una entrevista con 'El Partidazo de COPE', le preguntaron por los equipos que considera la principal competencia del PSG y si veía al FC Barcelona entre ellos, algo a lo que respondió sin dudar: "Sí, obviamente el Barça es uno de ellos. El Madrid es uno de ellos. Nosotros somos uno de ellos, y también el Bayern".

El atacante valenciano destacó la dificultad que tiene siempre esta competición, sobre todo porque son muchos los equipos que parten con opciones y todavía queda mucho camino antes de conocer quién llegará realmente a las últimas rondas: "Hay equipos muy fuertes, por eso en la Champions League siempre juegan los mejores".

Dembélé, Ferran y Dro, tres exazulgranas en París / X

El Barça y el PSG se verán las caras el próximo 20 de octubre en el Parque de los Príncipes, en uno de los grandes partidos de esta primera fase de la Champions

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Queda toda la fase de liga y después llegarán las eliminatorias, por lo que las cosas pueden cambiar mucho antes de conocer al campeón. De momento, Ferran ya ha dejado clara su apuesta y entre los equipos que considera capaces de llegar hasta el final están el Barça, el Real Madrid, el Bayern y el PSG.