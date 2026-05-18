Ferragudo, el refugio secreto de Mourinho lejos del lujo y los focos del fútbol

Lejos de las fiestas exclusivas, los yates millonarios y los focos permanentes que rodean a las grandes figuras del fútbol moderno, José Mourinho ha encontrado un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Mientras nombres como Kylian Mbappé convierten destinos como Ibiza o Marbella en escaparates mediáticos cada verano, el técnico portugués prefiere perderse entre redes de pesca, calles empedradas y el olor a sal del Atlántico.

Ese lugar es Ferragudo, una pequeña joya escondida en el Algarve portugués, situada a poco más de una hora de la frontera con Huelva.

El pueblo que resistió al turismo masivo

Con apenas 2.000 habitantes, Ferragudo conserva la esencia de la Portugal más auténtica. Muy cerca del bullicio turístico de Portimão, al otro lado del río Arade, este pequeño enclave ha conseguido mantenerse al margen de la masificación que domina gran parte del sur portugués.

Las casas blancas cubiertas de buganvillas, las cuestas adoquinadas y las tabernas tradicionales dibujan una imagen completamente distinta a la de los destinos de lujo habituales entre futbolistas y celebridades. Aquí no hay discotecas exclusivas ni playas repletas de influencers. Hay pescadores remendando redes, barcos balanceándose en el puerto y vecinos que todavía se conocen por su nombre.

El vínculo más personal de Mourinho

Para Mourinho, Ferragudo no es una moda ni una escapada improvisada. Es una conexión profundamente familiar. Su padre, Félix Mourinho, fue una figura muy querida en la localidad portuguesa, hasta el punto de que el ayuntamiento decidió homenajearlo dando su nombre a una de las calles principales: la Rua Félix Mourinho.

Cada paseo por el pueblo supone para el entrenador un regreso a sus raíces. Allí, lejos de las ruedas de prensa y la presión mediática, Mourinho deja de ser "The Special One" para convertirse simplemente en el hijo de Félix.

Mourinho colgó en Instagram una foto suya de niño junto a su padre / Instagram @josemourinho

Un castillo frente al mar y una villa lejos de las cámaras

La silueta que domina Ferragudo es la del imponente Castillo de São João do Arade, una fortaleza con orígenes en el siglo XV que vigila la desembocadura del río desde un promontorio privilegiado.

Aunque actualmente es una residencia privada, el castillo aporta al pueblo una atmósfera elegante y misteriosa que encaja perfectamente con la personalidad reservada del entrenador portugués.

Muy cerca de allí, en la zona alta de Ferragudo, Mourinho posee una villa con vistas al Atlántico y a los acantilados de la costa. Desde ese refugio privado puede observar el ir y venir de las barcas de pesca lejos del acoso de fotógrafos y curiosos.

La vida sencilla que enamoró al técnico portugués

La rutina de Mourinho en Ferragudo está muy lejos del lujo ostentoso asociado al fútbol de élite. El entrenador frecuenta las pequeñas tabernas del muelle, donde el pescado fresco se cocina sobre brasas de carbón en plena calle y donde todavía se respira un ambiente marinero auténtico.

Entre conversaciones tranquilas, redes secándose al sol y el sonido del océano, Mourinho encuentra el silencio que rara vez existe en el fútbol profesional. Un lugar donde puede desconectar del ruido constante que rodea a uno de los entrenadores más famosos del planeta.

A apenas 60 minutos de España, Ferragudo sigue siendo el secreto mejor guardado de un Mourinho que, en la sencillez de este rincón portugués, ha encontrado el único sitio donde el fútbol deja de perseguirle.