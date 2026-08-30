Fernando Torres (42 años): "Siempre que mi padre podía jugaba conmigo, especialmente en Gastrar; es una pequeña aldea del concello de Boqueixón, en A Coruña, donde pasaba las vacaciones con la familia. Un año después, mis padres compraron una casa en Estorde, en la gallega Costa da Morte"

Fernando Torres vuelve a abrir su álbum de recuerdos en "Fernando Torres "El Niño": Mis mejores momentos viñeta a viñeta", una obra ilustrada que combina dibujos y textos personales para reconstruir su vida desde los primeros juegos con el balón hasta su consagración como símbolo del Atlético de Madrid.

El libro arranca en Gastrar, la pequeña aldea gallega donde comenzó a descubrir el fútbol junto a su padre. "Recuerdo que mi padre siempre que podía jugaba conmigo. Especialmente en Gastrar, una pequeña aldea del Concello de Boqueixón en A Coruña donde pasaba las vacaciones con mi familia", escribe el exdelantero, que sitúa allí el origen de su vínculo emocional con el deporte.

La familia se trasladó después a Estorde, en la Costa da Morte, un escenario que se convirtió en el epicentro de los torneos veraniegos que marcaron su infancia. Torres recuerda aquellos días como un periodo de libertad, juego y aprendizaje, donde el fútbol era una extensión natural de su vida cotidiana. "Un año después, mis padres compraron una casa en Estorde, en la gallega Costa da Morte", añade, subrayando la importancia de ese entorno en su formación personal.

La construcción del sentimiento rojiblanco

El libro dedica un capítulo esencial a Valdeavero, el pueblo madrileño donde vivían sus abuelos maternos y donde comenzó a gestarse su identidad atlética. Allí, su abuelo Eulalio le transmitió los valores del club: trabajo, humildad, sacrificio y resistencia. Torres recuerda cómo, rodeado de compañeros madridistas en el colegio, encontró en su abuelo la guía que necesitaba para entender lo que significaba ser del Atleti. No era una cuestión de títulos, sino de carácter. De levantarse cada vez que uno cae. De pertenecer a un club que se define por su forma de luchar.

Fernando Torres de pequeño / Archivo

Ese sentimiento se consolidó cuando, con nueve años, visitó por primera vez la sala de trofeos del Vicente Calderón. El libro recoge la emoción de aquel día, la sorpresa que su padre preparó y la impresión de ver de cerca las copas que hasta entonces solo conocía por fotografías. Aquel instante, explica, fue decisivo para comprender que su destino estaba ligado a los colores rojiblancos.

Infancia, sacrificios y primeros pasos en el fútbol

Torres reconstruye con detalle sus primeros equipos: el Parque 84, donde empezó como portero; el Mario’s Holanda, donde descubrió el compañerismo del fútbol sala; y el Rayo 13, donde marcó 55 goles que le abrieron las puertas del Atlético. El libro narra episodios que marcaron su evolución, como el balonazo que lo llevó a abandonar la portería o los torneos de verano en Estorde que alimentaron su sueño de ser profesional.

Fernando Torres de pequeño / Archivo

La obra también recoge el papel de su familia en esos años: los partidos improvisados con sus tíos, las porterías construidas con troncos en la finca de sus abuelos, las tardes interminables de juego en Galicia y Madrid. Cada recuerdo aparece acompañado de ilustraciones que refuerzan el tono íntimo del relato y permiten visualizar la evolución del niño que soñaba con ser Benji Price antes de convertirse en uno de los delanteros más queridos del fútbol español.

El salto al Atlético y la consolidación de un símbolo

El libro avanza hacia su llegada al Atlético de Madrid, un proceso que describe con emoción y detalle. Desde las pruebas iniciales hasta su debut con el primer equipo, Torres reconstruye el camino que lo llevó a convertirse en referente del club. La obra incluye reflexiones sobre los sacrificios familiares, la presión de la élite y la responsabilidad de representar a un club con una identidad tan marcada.

Fernando Torres de pequeño / Archivo

El relato se detiene en momentos clave, como su primera visita al Calderón, su debut oficial, las conversaciones con Paulo Futre o el impacto de Luis Aragonés en su carrera. Cada capítulo combina texto y viñetas para ofrecer una visión completa del proceso que transformó al niño de Gastrar en el capitán del Atlético.

Un homenaje a su padre y a una vida dedicada al fútbol

La obra culmina con la despedida de Torres como jugador en 2019, rodeado de su círculo más íntimo y con una dedicatoria especial a su padre. El libro recoge sus palabras de agradecimiento, en las que reconoce el papel decisivo que tuvo en su formación como persona y como futbolista. El prólogo de Dani Martín añade una mirada externa que completa el retrato de un deportista que marcó a toda una generación.

Fernando Torres con su padre / Archivo

El Niño: Mis mejores momentos se convierte así en un viaje emocional que recorre la vida de Fernando Torres desde sus raíces gallegas hasta su consagración como leyenda rojiblanca, un relato que combina memoria, identidad y fútbol para reconstruir la historia de uno de los jugadores más influyentes del deporte español.