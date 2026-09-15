Fernando Torres (42 años): "En Valdeavero, un pueblo de la provincia de Madrid, vivían mis abuelos maternos. Mientras que mis raíces paternas gallegas me acercaban al Deportivo, mi abuelo no se cansaba de explicar lo maravilloso que es ser del Atleti"

Fernando Torres empezó a sentir los colores del Atlético de Madrid cuando todavía era un niño. Antes de convertirse en uno de los grandes referentes del club, el exdelantero fue construyendo poco a poco ese vínculo durante sus primeros años, sobre todo en Valdeavero, el pueblo de la provincia de Madrid donde vivían sus abuelos maternos.

El exfutbolista recuerda aquella etapa en 'Fernando Torres "El Niño": Mis mejores momentos viñeta a viñeta', un libro que se publicó en 2016 para repasar diferentes momentos de su vida. Allí habla de sus visitas a Valdeavero y del papel que tuvo su abuelo Eulalio, un atlético que no dudaba en hablarle de su equipo cada vez que tenía ocasión.

En su familia también estaba presente el Deportivo, ya que sus raíces paternas gallegas le acercaban al conjunto coruñés, que por aquel entonces vivía los años del conocido como 'Súper Dépor'. Pero Torres terminó decantándose por los colores rojiblancos gracias, en buena parte, a la influencia de su abuelo: "Mientras que mis raíces paternas gallegas me acercaban al Deportivo, mi abuelo no se cansaba de explicarme lo maravilloso que es ser del Atleti".

Fernando Torres de pequeño / Archivo

En el colegio tampoco lo tenía especialmente fácil para defender sus colores, ya que la mayoría de sus compañeros eran del Real Madrid. El exatacante recuerda que casi todos los niños de su clase eran madridistas y que él acudía a su abuelo cuando se quejaba de aquella situación, encontrando en él una manera distinta de entender lo que significaba ser del Atlético.

Eulalio no intentaba convencerle hablándole de los jugadores del momento ni de los títulos que había ganado el equipo, sino que le explicaba los valores que había detrás del club como el trabajo, la humildad y el sacrificio: "No me hablaba de jugadores, sino de lo que representa llevar el escudo".

Aquellas conversaciones acabaron teniendo un peso importante en el sentimiento rojiblanco del pequeño Fernando. Su abuelo le repetía que ser del Atlético también significaba saber afrontar las dificultades y seguir adelante cuando las cosas no salían bien: "Ser del Atleti es caerse y levantarse, y seguir luchando. El resultado final no es lo único que cuenta".

Miguel Rebosio defiende a un jovencísimo Fernando Torres en junio de 2001, en semifinales de la Copa del Rey que acabó ganando el Real Zaragoza. / El Periódico de Aragón

A los nueve años, Torres recibió una camiseta y un pantalón del Deportivo, un regalo que tenía que ver con la influencia que aquel equipo tenía en su familia y con el buen momento que atravesaba entonces el conjunto gallego.

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Sin embargo, para aquella edad el exfutbolista ya tenía bastante claro dónde estaban sus colores: "Para entonces ya tenía claro que mi destino estaba ligado a otros colores, los de mi querido abuelo Eulalio".