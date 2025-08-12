Fernando Soriano: "Yeremay está tranquilo y feliz en el Deportivo"

"El Deportivo no negocia por Yeremay. Pueden venir sugerencias u ofertas, pero nuestro propósito es mantener el mejor equipo posible". Así lo recalcó este martes el Director de Fútbol, Fernando Soriano. El club "quiere retener el talento de Abegondo hasta el final", insistió.

A la posición de la entidad se suma, también, la postura del futbolista. "Está tranquilo y feliz", aseguró Soriano, quien habló con el futbolista en las últimas horas tras el interés que mostró el Sporting de Portugal para hacerse con sus servicios.

El extremo canario se mantiene como una piedra angular en el proyecto de Antonio Hidalgo y no se contempla, bajo ningún concepto, facilitar una salida que ven muy improbable. Se remiten a la cláusula y el futbolista está cómodo en un proyecto en el que será una pieza fundamental.

Fernando Soriano repasó, también la actualidad del mercado del Deportivo. La última, la salida de Luis Chacón cedido a la Cultural Leonesa, una decisión muy personal para el futbolista. "Viene de hacer una temporada increíble en León. Sabíamos que la competencia iba a ser fuerte. En Inglaterra compitió y, antes del partido del Oviedo, se le comunica que está capacitado para luchar por un puesto, pero la competencia es muy fuerte", explicó el Director de Fútbol.

Matizó que es "una decisión muy personal" del mediapunta de Pontedeume, que sopesó durante un par de días la opción de quedarse o de volver a la Cultural Leonesa en busca de más minutos en su estreno en Segunda. "No tiene cláusula de minutos, no dudamos de su capacidad. Sí la tiene de no poder jugar contra el Dépor", reveló.

Bachmann, opción para la portería

Fernando Soriano reconoció que el club tiene sobre la mesa la opción de incorporar al meta austríaco Daniel Bachmann para reforzar la portería. "Estamos trabajando con varias opciones, una opción es ese jugador [Bachmann]. En un día, dos o tres intentaremos cerrar la posición para tenerla cubierta lo antes posible", indicó el Director de Fútbol.

El Deportivo está pendiente en el mercado de incorporar, al menos, a un delantero. "Que marque goles", pidió Soriano a la hora de escoger el perfil idóneo. "Se busca la mejor opción dentro del presupuesto. Que tenga gol y, si no, que lo pueda encontrar con nosotros", detalló. Añadió, también, que valoran la capacidad de un ariete que pueda alargar el campo. La tarea no es fácil, para el Dépor, para los equipos de Primera y para los de Segunda. "Se intenta hacer lo antes posible, pero es complicado", recalcó.

Soriano también rompió una lanza por David Mella. "Es increíble el trabajo que hace. Los chavales de 20 años cometerán errores, por supuesto, igual que los cometemos todos. En los entrenamientos no para de correr, pelear y trabajar", comentó. Añadió, aunque quizá no esté en su pico máximo, no tiene dudas de que "va a ser diferencial" a lo largo de la temporada.