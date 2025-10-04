Fernando Soriano: "El Deportivo se tiene que basar en un porcentaje importante de jugadores creados y trabajados en Abegondo"

El Deportivo se mide al Almería, justo el equipo que más ha marcado la carrera del director de fútbol del Deportivo. El aragonés, tras la puesta de largo del proyecto de Abegondo, atendió a la radio oficial de la UD Almería. Hay gestos que marcan un proyecto. "(Abegondo) es un cimiento fuerte para el club, es una estrategia de futuro para planificar la parte deportiva. El Deportivo se tiene que basar en un porcentaje importante en jugadores creados, trabajados en Abegondo y para eso se necesita una instalación adecuada y en eso estamos. Ya tenemos una instalación muy buena y le falta alguna parte que ya se ha empezado a hacer. Y que nos va a acercar a la profesionalización que queremos", asegura.

El Almería se encontrará con el Soriano directivo, no jugador, alejado de esa vehemencia y competitividad que siempre mostraba cuando se vestía de corto. "Suelo ser bastante tranquilo, suelo ser comedido en la victoria y en la derrota. Tus actos y lo que transmites a los que están contigo tienen que intentar dar la mayor normalidad posible. A veces no lo conseguimos pero seguro que lo intentamos", relata quien sopesa su responsabilidad institucional.

Al conjunto andaluz le esperará, como siempre, un gran ambiente en Riazor. "No podemos ni quejarnos. Siempre es nivel 10. Nunca ha fallado (la afición), siempre respalda y si ahora le sumas que estamos en una racha positiva, todavía se vive con más emoción. Fallamos nosotros, fallo yo, fallan algunas algunas veces los jugadores, pero la afición nunca falla. Se verá un ambiente de fútbol precioso", apuntaba valorando a la grada.

Ve al Almería asimilando los cambios y con la flecha para arriba: "De menos a más. Tiene cambios importantes, sobre todo la salida de Luis Suárez, que condicionaba bastante. El magnífico entrenador que tiene le va encontrando soluciones a las situaciones de cambio. Está en progresión y a un nivel técnico tactico, increíble. Va a ser un partido bonito, jugado de tú a tú, de dos equipos que no se encuentran atrás".

Todos estos ingredientes hacen que espere un duelo abierto: "Los dos entrenadores son muy tácticos, van a buscar siempre la debilidad del rival, sabiendo que no van a renunciar al ataque. Jugadires con talento y ofensivos. Espero un partido dinámico con los dos equipos buscando la portería rival y con la idea de hacer mal a las debilidades del rival. El 0-0 no lo veo para apostar mucho en él".

