Fernando Marqués, exjugador del Racing de Santander: "Ese día, contra el Barça, tuve que decir la verdad"

Fernando Marqués tuvo una estancia breve en el Racing de Santander, ya que solo formó parte del club durante la temporada 2004-2005 y parte de la 2005-2006, sin llegar a disputar ningún partido oficial de Liga. En ese periodo, tuvo algunos problemas de disciplina. El extremo madrileño destacaba principalmente por su gran calidad técnica, aunque su velocidad también era uno de sus puntos fuertes.

Hace unos días, el exjugador del Racing de Santander acudió al pódcast 'Offsiders', presentado por Miki Muñoz y Mario Sanjurjo, donde habló sobre cómo fue su trayectoria en el fútbol profesional, especialmente por su polémico paso en el club cantábrico.

El futbolista madrileño recordó el primer partido de la temporada que disputó con el Racing de Santander ante el FC Barcelona, el 29 de agosto de 2004. Un encuentro en el que el equipo dirigido por Rijkaard ganó por 0-2 gracias a los tantos de Giuly y Eto'o.

Marqués empezó explicando que ese partido le marcó un antes y un después en el Racing de Santander: "Ahí me termina de crucificar Alcaraz y era la primera jornada de la Liga". El exjugador destapó que "pensaba que iba a salir de titular, pero optó por un once más defensivo".

Al día siguiente, el entrenador lo citó en el vestuario: "Me dice: '¿Qué te ha parecido el partido?'. Y yo, que soy un tío muy sincero, digo: 'Míster, pues, ¿qué quieres que te diga?'".

En ese instante, le comentó: "Juegas contra el Barça en tu campo, en el debut. Sabes que el Barça en cualquier momento te puede meter tres o cuatro goles. Pero yo salgo a por ellos. Ahí me pueden meter cuatro, pero puedo quedar 2-4, 3-4… o incluso, si tengo suerte, ganar el partido".

La reacción de Alcaraz fue simple: "Me dijo: 'Muy bien'". No obstante, el madrileño tiene claro que fue su condena: "Ahí me hizo la cruz. ¿Qué se pensaba que le iba a decir? Que había hecho bien en el once que había sacado. Para mí no lo había hecho bien".

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El jugador creyó que la mejor opción era decir lo que pensaba, ya que había sido Alcaraz quien lo había citado para conocer su punto de vista al respecto, pero no fue así.