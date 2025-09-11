Fernando López: "El nuevo esfuerzo de los inversores probablemente significará otra ampliación de capital"

Cuando llegó Real Z LLC, la nueva propiedad en 2022, cogió la bandera de la cantera como pilar fundamental con las renovaciones de Francho, Azón y Francés, pero en los últimos 14 meses se han marchado hasta 8 canteranos. ¿La bandera sigue siendo la misma?

Por supuesto. El mejor ejemplo fue en el último partido contra el Valladolid, con los canteranos que acabaron jugando. Se dan ciertas situaciones en las que hay jugadores ambiciosos que a lo mejor por el contexto y donde está el club ahora mismo quieren aspirar a algo mejor, como Francés, Azón o Marc Aguado y otros que ahora mismo están compitiendo en categorías superiores a la nuestra. Y es verdad que conforme vamos subiendo el nivel de exigencia hay jugadores que por distintos motivos se van quedando en el camino. Pero hay otros que siguen llegando, como hemos visto con Cuenca, Juan Sebastián o Pinilla y que siguen siendo bandera del proyecto. No puede ser de otra forma. Es un pilar estratégico del club.

"Ahora mismo clubs como el Real Zaragoza que tenemos presupuestos pequeños en comparación con grandes potencias estamos desprotegidos en la fuga de canteranos. Nosotros estamos intentando establecer ciertos mecanismos para protegernos pero es verdad que, obviamente, ante las regulaciones actuales no surte todo el efecto que nosotros quisiéramos"

De unos años hasta ahora la SAD ha tomado una serie de medidas para frenar la fuga de talento en la Ciudad Deportiva. ¿Cómo y cuándo cree que eso se puede acabar?

El problema se solucionará cuando los organismos competentes pongan las regulaciones pertinentes para poder resolverlo. Ahora mismo clubs como el Real Zaragoza que tenemos presupuestos pequeños en comparación con grandes potencias estamos desprotegidos. Y es verdad que en este caso el pez grande se come al pequeño. Nosotros estamos intentando establecer ciertos mecanismos para protegernos pero es verdad que, obviamente, ante las regulaciones actuales no surte todo el efecto que nosotros quisiéramos. Aun así, hemos apostado por reformar también la cantera, por intentar hacerla más competitiva, con un plan de mejoras, se va a hacer por primera vez un trabajo de especialización individualizado, un servicio de nutrición, de psicología… Estamos apostando por la cantera, poniéndola a la altura de otras que se han modernizado antes, para estar en un sitio mejor y que puedan salir más jugadores para el primer equipo.

¿Qué límite salarial va a tener el Zaragoza?

Lo podré decir cuando lo aprobemos en la Comisión Delegada que espero que sea pronto, pero vamos a tener otra vez el límite salarial más alto de nuestra historia.

El año pasado fue 11,7 millones. ¿Va a rondar los 12?

Yo creo que sí, va a ser mayor que ese último gracias a ese impulso económico que hemos conseguido con acuerdos comerciales. Sin embargo, hay que esperar a que los datos se publiquen porque ni yo los sé, ya se ha convocado una Junta de Segunda y de ahí saldrá.

"Vamos a estar en la cifra más alta de los ingresos de patrocinio del club de su historia y estamos en un 10-11% de crecimiento del área de negocio. Y eso impacta directamente en el límite"

Con ese límite salarial tan elevado la sensación de ahogo económico, de falta de margen de maniobra, ha sido mayor que otros veranos y eso contrasta con lo que siempre dice de la nueva propiedad, que asegura que pone todos los recursos económicos necesarios.

El problema que ha habido en este verano es que o no se ha comprendido bien o no se ha sabido explicar bien la situación del club. Al empezar la pretemporada y el periodo de fichajes estábamos con el límite salarial prácticamente comprometido y planteamos una estrategia para empezar a liberar ese límite con salidas y poder empezar a realizar incorporaciones. La parte 2 del plan era incrementar los ingresos y en este caso la cifra de negocio. Así, vamos a estar en la más alta de los ingresos de patrocinio del club de su historia y estamos en un 10-11% de crecimiento del área de negocio. Y eso impacta directamente en el límite. La parte 3 fue hablar con los accionistas y pedirles nuevamente una inyección económica, que es uno de los mecanismos que te permite la Liga para poder volver a incrementar ese límite.

¿Y de cuánto ha sido la inyección de la propiedad?

Todavía no lo puedo decir porque no está completada.

¿Implicará una nueva ampliación de capital?

Probablemente ese nuevo esfuerzo de los inversores significará otra ampliación de capital, pero eso no lo podemos tratar ahora mismo porque ni hemos cerrado las cuentas de la temporada 24-25 y hasta que eso no esté, no podemos elaborar el presupuesto de la temporada que viene y convocar la Junta General.

"Con el nuevo estadio esperamos obviamente poder incrementar los ingresos porque vamos a pasar de una capacidad de 20.000 a 43.000. ¿Cuánto dinero va a suponer? No lo sé porque no tenemos ahora mismo ese número. Estamos trabajando proyecciones económicas y ahora mismo todo nuestro esfuerzo ha estado centrado en el modular"

¿En cuánto valora el club el cambio económico que supondrá pasar de jugar en la vieja Romareda a tener un estadio de unas 43.000 personas? ¿El Real Zaragoza va a participar también de esa explotación de los usos externos y adyacentes al estadio?

Eso está ahora mismo en fase de de discusión, todavía no se han terminado esos detalles. Lo que sí que esperamos obviamente es poder incrementar los ingresos porque vamos a pasar de una capacidad de 20.000 a 43.000. Vamos a disponer de nuevos espacios que ni La Romareda antigua tenía, como es toda la parte de hospitality, palcos o asientos VIP, con más de 3.000. Vamos a tener nuevas fuentes de ingresos, utilizar la instalación para realizar eventos 365 días al año, una tienda, un museo zaragocista y yo creo que todo eso pues va a permitir que tengamos nuevas fuentes de ingresos y que el club pues siga creciendo. ¿Cuánto dinero va a suponer? No lo sé porque no tenemos ahora mismo ese número. Estamos trabajando proyecciones económicas y ahora mismo todo nuestro esfuerzo pues ha estado centrado en el estadio modular.

El Zaragoza pospuso el pago del año pasado en la Sociedad Nueva Romareda (6,8 millones) y en 2025 tiene que afrontar un nuevo calendario y un pago superior (10). ¿Puede garantizar que lo va a abonar en tiempo y forma?

Yo estoy muy tranquilo con el calendario y las aportaciones que hemos fijado con la nueva Romareda, tanto con el ayuntamiento como el Gobierno de Aragón y es verdad que ha habido una reestructuración en ese pacto de socios para adaptarlo a la realidad del proyecto actual. No tengo ninguna duda de que el Real Zaragoza va a cumplir. Que yo sepa, no ha habido ninguna modificación, pero hasta diciembre nos quedan todavía meses y es verdad que se están haciendo modificaciones constantes al proyecto, para adecuarlo a la realidad de los tiempos. Vamos, por ejemplo, con un mes de antelación con todas las obras.

¿Cómo valora el comportamiento del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza en todo este proceso?

Pues es excepcional, creo que sin el apoyo de las instituciones, primero no se hubiera podido lograr la adjudicación y la construcción del proyecto de nuevo estadio. Yo lo he dicho ya en alguna ocasión que, sin su apoyo y sin su ayuda, no solo en eso, sino en múltiples cuestiones, pues no sería posible alcanzar las cotas que nos estamos marcando todos y en este sentido pues solo tenemos palabras de agradecimiento para el Gobierno de Aragón y para el ayuntamiento del apoyo que nos están brindando con todo.