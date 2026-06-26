Fernando Garrido, director de Marketing y Comunicación de Mapfre España: "Que nuestro logo luzca en la camiseta de la Selección es un motivo de orgullo"

Mapfre ha encontrado en el fútbol un nuevo territorio para impulsar su marca. Tras su experiencia como ‘sponsor’ de la Copa del Rey, la compañía anuncia que patrocinará a la Selección española masculina, femenina y sub-21 hasta 2030.

- Después de años vinculada a otras disciplinas, ¿qué lleva a Mapfre a fijarse en el fútbol?

El fútbol nos aporta una dimensión de alcance y de vínculo emocional que ningún otro deporte alcanza en España. Es el más popular, el más seguido, y el que mejor nos conecta con el público.

Tiene además una ventaja que encaja de manera natural con nuestra estructura, su enorme capilaridad territorial. El fútbol está en toda España y Mapfre también, con oficinas, mediadores, clientes y empleados en cada rincón del país. Nos aporta notoriedad, sí, pero sobre todo cercanía y conexión con la sociedad. Y eso, para nosotros, es igual de importante.

- ¿Qué representa para la compañía este acuerdo con la Selección?

Es un hito muy significativo para Mapfre. Este acuerdo nos vincula a uno de los activos deportivos más potentes del país y nos permite acompañar a la Selección en un ciclo largo, con la ambición de generar valor real a medio y largo plazo.

Que el logo de Mapfre luzca en la camiseta de la Selección Española es motivo de orgullo, no solo como compañía, también como parte de este país. Además, el acuerdo se extiende hasta 2030, año en el que España será uno de los escenarios de la gran cita internacional del Fútbol. Poder acompañar a la Selección y estar a su lado cuando compita en casa, ante su propia afición, tiene un valor que trasciende cualquier métrica publicitaria.

- ¿Qué papel juega el patrocinio deportivo dentro de la estrategia de marca de Mapfre?

Nos permite conectar con públicos muy amplios a través de valores que forman parte de la identidad de Mapfre: el esfuerzo, la superación, la constancia o el trabajo en equipo.

El deporte tiene una capacidad única para unir territorios, generaciones y sensibilidades distintas, y eso resulta especialmente valioso para una compañía con nuestra implantación.

- Precisamente, uno de los objetivos es conectar con el público joven.

Sí. Lo estamos trabajando desde varios frentes: Por un lado, desde la propia visibilidad asociada a la Selección, que nos sitúa en un entorno muy seguido por audiencias jóvenes. Por otro, a través de activaciones específicas en redes sociales, contenidos digitales, experiencias en vivo y formatos más dinámicos que apelen a los jóvenes. Nuestro objetivo no es solo que vean la marca, queremos que entiendan que Mapfre es una compañía actual, cercana, útil y conectada con su forma de vivir.

Entrenamiento de la Selección española. / Mapfre

- ¿Qué actividades hay planeadas para acompañar a la Selección durante la cita internacional del Fútbol?

Vamos a estar donde esté la Selección. En los partidos, en los viajes entre sedes, en espacios de encuentro para la afición española… y organizaremos experiencias para disfrutar al máximo de la competición. En México, por ejemplo, reuniremos a más de 100 personas para disfrutar del partido contra Uruguay.

- ¿En España también habrá actividades especiales?

Lanzaremos acciones dirigidas tanto a aficionados como a nuestros empleados y clientes. Ya estamos presentes en la Fan Zone de la Plaza de Colón de Madrid, organizada por la RFEF. Allí, además, preparamos un programa deportivo en colaboración con Ágora Fútbol, que se emite en directo a través de Twitch y redes sociales durante las previas y los partidos, además de un stand con regalos y diversas dinámicas para el público. Por supuesto, si la Selección sigue progresando en la competición, nosotros avanzaremos, para seguir al lado de la afición.

- ¿Qué valores comparte Mapfre con la Selección española? ¿Qué es lo que hace que esta alianza funcione tan bien?

Compartimos valores muy claros: el compromiso, la ambición, la humildad, la disciplina y, sobre todo, la convicción de que los grandes logros se consiguen juntos. La Selección lo defiende durante los 90 minutos de cada partido, y Mapfre lleva más de 90 años demostrándolo también, construyendo confianza con sus clientes día a día.

Pero hay algo que me parece especialmente bonito de esta alianza, y es que la selección representa unidad. Cuando juega España, todos somos España. Y Mapfre quiere ser parte de eso: una compañía que acompaña, que está presente, que forma parte de la vida de las personas. Este es exactamente el momento de marca que vivimos, y la selección es el mejor escaparate posible para contarlo.