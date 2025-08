Fernández Monterrubio y el tramo final del mercado en el Córdoba CF: “Habrá algún movimiento más”

El tiempo aprieta y la cuenta atrás ya ha comenzado. A poco menos de un mes para que baje la persiana del mercado de fichajes y con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, el Córdoba CF sigue inmerso en la tarea de cerrar su plantilla. Coincidiendo con la presentación de Alberto del Moral, Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club, tomó la palabra ante los medios y, más allá de acompañar al de Villacañas en su comparecencia, realizó un breve repaso sobre el estado actual de la planificación deportiva, a varios niveles.

«Podemos esperar alguna cosa más en el mercado. Ya dije que la última noche estaremos comiendo pizza aquí, como es habitual. Habrá algún movimiento más», indicó el sevillano, también revelando que la parcela de salidas no está cerrada, en absoluto: «Tenemos tres jugadores cedidos fuera, va a haber más. Probablemente habrá unos cinco o seis en Primera RFEF. Los sacamos fuera para que crezcan y que luego vuelvan con nosotros. Vamos a seguir en esa línea», admitió.

Caso Calderón… y Álex Sala

Ahondando en el mercado, en el aire también sigue el futuro de José Manuel Calderón, por otra parte, quien ya fue perdiendo protagonismo la temporada pasada hasta el punto de volverse una opción casi residual en el esquema califal. De hecho, Ania confirmó que la no participación del lateral en los duelos amistosos de esta pretemporada se debe a «tema del club», en lugar de a cualquier cuestión técnica. «Es obvio que estamos buscando una salida y esperamos que en los próximos días podamos resolverlo».

«Álex Sala, mediáticamente está sobre la mesa, internamente, no. Han salido informaciones inventadas», añadió más tarde.

Mejoras del estadio

También aprovechó el CEO para repasar el avance de las investigaciones tras el «sabotaje» sufrido durante la celebración del Trofeo Puertas de Córdoba ante el Real Betis en El Arcángel. En un proceso que, según confirmó, «sigue su curso»: «Somos muy severos. Hoy hemos tenido la visita de la policía científica, se sigue investigando. Lo teníamos claro desde que pasó, pero se probó con el informe técnico. Seguimos trabajando en eso. También sabéis que en la Ciudad Deportiva, qué casualidad, también se han dado hechos similares. Estamos encima de ello. La policía está trabajando».

«En cuanto a las obras, estamos trabajando a contrarreloj. Para que el día 25 no estará todo. La iluminación sí estará al cien por cien, ante el Betis estaba a un 75%, pero los focos no estaban convenientemente orientados. Los videomarcadores no estarán, estarán los marcadores de Preferencia y Tribuna, está en la previsión. El resto del anillo estará para el siguiente partido», apostilló.

El balance de Juanito

Finalizó la tanda de comparecencias Juan Gutiérrez «Juanito», director deportivo blanquiverde, igualmente realizando un breve repaso del avance de la pretemporada blanquiverde: «Hay cosas que son evidentes. Defensivamente tenemos que mejorar mucho. El estilo es el mismo, hemos fichado para ello. Buscamos el equilibrio, ese defensivo, pero no parte solo de los defensas, sino de la presión. Tenemos que ajustarla. Son conceptos que tenemos que mejorar, también el balón parado a nivel defensivo... Los amistosos, los jugadores se van buscando el puesto pero no es competición y no se mete igual el pie, no se actúa igual, se tiene cuidado. En ataque generamos mucho…», señaló.

«No cabe duda de que llegaremos el lunes al partido en El Molinón y el equipo estará al cien por cien. Se verá un equipo competitivo y habremos mejorado muchísimo esas prestaciones que no estamos teniendo como querríamos», afirmó.