Fenway Sports Group descartó la compra del Málaga CF tras revisar sus cuentas

Fenway Sports Group (FSG) no va a comprar definitivamente al Málaga CF. El pasado mes de marzo saltó la noticia de que el club de Martiricos estaba siendo estudiado por el grupo propietario del Liverpool -entre otras muchas entidades-, pero la realidad es que los blanquiazules han quedado completamente descartados, y no por jugar en Segunda División, en un proceso en el que ahora el Getafe parece el gran favorito.

El conglomerado estadounidense aterrizó hace 15 años en el fútbol europeo de la mano del club británico, vigente campeón de la Premier League, y su objetivo en los últimos tiempos ha sido el de expandirse por el resto de Europa. El foco ha estado siempre puesto en España sin importar si es en Primera o Segunda División. En esa terna estuvo el Málaga CF junto a otros clubes como el Elche, el Valladolid o el Levante.

Negativa al Málaga CF

¿Por qué ese interés de FSG por la Costa del Sol no ha llegado a fructificar? Poco ha importado LaLiga Hypermotion. El factor determinante han sido las cuentas del conjunto blanquiazul. Pese al muy buen trabajo en los despachos de José María Muñoz como administrador judicial, camino de los seis años en febrero de 2026, el balance financiero de la entidad de Martiricos no ha sido del interés de los estadounidenses, que han preferido buscar otras apuestas.

Tampoco hay que olvidar que en todo este proceso jugaba un papel muy importante la participación de La Rosaleda como sede del Mundial 2030 y ese nuevo gran estadio. La renuncia de Málaga el pasado mes de julio ya estuvo considerada como un completo fracaso por el público internacional y, aunque no sea un factor decisivo, sí que ha podido ocupar un lugar importante de cara a la negativa final.

Getafe, nuevo interés

A partir de ahí, el conglomerado norteamericano mantiene su idea de expandirse en Europa y el elegido parece ser el Getafe. Las sensaciones con el club de Ángel Torres han sido muy diferentes con respecto al Málaga CF, ya que la expedición de FSG que voló a Madrid sí se ha sentido muy satisfecha con la estabilidad de las cuentas y con las infraestructuras del conjunto de la capital.

El presidente azulón lleva en el cargo desde 2002 y, aunque ha mostrado su negativa a vender a un fondo de inversión "cuyo único interés es ganar dinero", la situación ha cambiado levemente. El Daily Mail habla de que el precio de venta podría superar los 120 millones de euros en estos momentos. No obstante, en el Getafe está marcado en rojo el 2027, cuando terminan las obras de remodelación del Coliseum. Esos 120 millones subirán para entonces.

También hay que tener en cuenta que la facilidad de negociar con Abdullah Al-Thani que con Ángel Torres está infinitamente lejos de ser la misma, pero el máximo mandatario del Getafe es muy consciente de la situación de su club. Pese a la estabilidad en Primera, vienen realizando piruetas financieras para cumplir con el límite salarial. La última ha sido la venta de Christantus Uche al Crystal Palace por 20 millones de euros para inscribir a seis jugadores.

Grupo multipropiedad

El Liverpool es la cabeza visible de Fenway Sports Group, pero el grupo también posee Boston Red Sox de la Major League Baseball, Pittsburgh Penguins de la National Hockey League, el 50% del equipo RFK Racing de NASCAR y Boston Common Golf de TGL, una nueva liga de golf creada por Tiger Woods y Rory Mcilroy. Lebron James es una de las grandes figuras con un importante porcentaje de participación y que le ha permitido dar un salto de expansión en los últimos años.

Así que las cuentas del Málaga CF han roto cualquier interés por parte de los estadounidenses. Llegaron hace 15 años al Liverpool, pagaron 440 millones de dólares por un club que estaba al borde de la quiebra y ahora es uno de los grandes candidatos a revalidar la Premier League y a volver a conquistar la Champions. Si Fenway Sports Group acaba llegando a España, no será a la entidad de Martiricos.

